Το ταλέντο της Φινλανδίας στην Euroleague: Ανακοινώθηκε από την Παρτίζαν ο Μούρινεν!

Η Παρτιζάν έκανε την έκπληξη με την Σερβική ομάδα να κάνει δικό της τον παίκτη-αποκάλυψη του Eurobasket Μίκα Μούρινεν, ο οποίος αφήνει την Αμερική για την Ευρωλίγκα.

Ο Μίκα Μούρινεν ήταν από τους παίκτες που τράβηξαν τα βλέμματα όλων στο Eurobasket με τον νεαρό ταλαντούχο άσο να ξεχωρίζει για τα αθλητικά του προσόντα με την Φινλανδία στο μεγάλο ραντεβού του καλοκαιριού, μετρώντας 6.6 πόντους και 1.9 ριμπάουντ ανά 11.1 λεπτά συμμετοχής σε 8 παιχνίδια.

Η μήτερα του παίκτη σε δηλώσεις της το πρωί της Παρασκευής τόνισε πως ο γιος της τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται στην Ευρώπη, ενώ πρόσθεσε πως του άρεσε από μικρό παιδί η ατμόσφαιρα που υπάρχει στην Σερβία, αλλά και στον Παναθηναϊκό.

Ο 18χρονος « Slim Jesus» (λεπτός Ιησούς) αποφάσισε να αφήσει το Λύκειο ή το NCAA και θα παίξει επαγγελματικά στην Ευρώπη για λογαριασμό της Παρτίζαν, με την σερβική ομάδα να ανακοινώνει την συμφωνία των δυο πλευρών και τον Μούρινεν αν υπογράφει τριετές συμβόλαιο.