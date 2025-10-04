Αυτοί είναι οι 5 Έλληνες που πρέπει να προσέξεις την φετινή σεζόν (pic)

Η έναρξη της Stoiximan Basket League βρίσκεται προ των πυλών και το SDNA αναλύει τους πέντε Έλληνες παίκτες που αξίζει να δώσεις προσοχή ενόψει της νέας σεζόν.

H νέα σεζόν της Stoiximan Basketball League βρίσκεται προ των πυλών και αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, με τις 13 ομάδες να είναι έτοιμες για ένα από τα πιο ανταγωνιστικά πρωταθλήματα των τελευταίων ετών.

Τα μπάτζετ όλων των ομάδων πήραν την ανέβηκαν κατακόρυφα και αν μη τι άλλο πέρα από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό πρόκειται για ένα μείγμα ισοδύναμων συνόλων.

Το SDNA αναλύει του Έλληνες παίκτες που αναμένεται να «λάμψουν» με τις ομάδες τους τη νέα σεζόν και αδιαμφισβήτητα αξίζουν την προσοχή μας κατά την διάρκεια του πρωταθλήματος.

Αλέξανδρος Σαμοντούροβ - Παναθηναϊκός

Αναμφίβολα ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα project του ελληνικού μπάσκετ, με τον ταλαντούχο πάουερ-φόργοουρντ να έχει όλο το μέλλον μπροστά του.

Η νέα χρονιά θα τον βρει ξανά στον Παναθηναϊκό, με τον Εργκίν Αταμάν να δείχνει εμπιστοσύη προς το πρόσωπο του, καθώς την περασμένη αγωνιστική περίοδο ο Τούρκος τεχνικός του έδωσε χρόνο συμμετοχής με τον 20χρονο να αρπάζει την ευκαιρία μετρώντας 4.9 πόντους μέσο όρο σε 15 παιχνίδι με 12' συμμετοχής κατά μέσο όρο.

Μάλιστα ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ είχε πολύ καλη παρουσία και στο περασμένο Ευρωμπάσκετ, με τον Βασίλη Σπανούλη να τον ρίχνει στην... φωτιά ανάμεσα στους κορυφαίους και τον ίδιο να μετρά 4.9 πόντους και 4.7 ριμπάουντ σε 15,5' συμμετοχής.

Δημήτρης Μωραϊτής - Ηρακλής

Ένας ακόμα Έλληνας που αξίζει να δώσουμε την προσοχή μας είναι ο Δημήτρης Μωραϊτής. Ο 26χρονος, πλέον, πόιντ γκαρντ, μετακόμισε από την Αθήνα στην Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Ηρακλή.

Ο ύψους 1.94μ. άσος δόθηκε δανεικός στον «Γηραιό» από τον Παναθηναϊκό προκειμένου να πάρει χρόνο συμμετοχής και να αποκτήσει παραστάσεις από ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Ο Μωραϊτης γνωρίζει πολύ καλά την λίγκα έχοντας αγωνιστεί σε Πανιώνιο, ΑΕΚ, Κολοσσό, Περιστέρι και Παναθηναϊκό, ενώ την χρονιά που ολοκληρώθηκε με το «τριφύλλι» μέτρησε 3,4 πόντους και 1,5 ασίστ σε 17 παιχνίδια.

Ο Μωραΐτης έχει φορέσει τη φανέλα όλων των μικρών Εθνικών ομάδων και τον Φεβρουάριο του 2021 κλήθηκε για πρώτη φορά στην Εθνική Ανδρών, για τα «παράθυρα» των Προκριματικών του Ευρωμπάσκετ 2022. Τον Φεβρουάριο του 2002 έπαιξε σε δύο αγώνες για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2023.

Αν μη τι άλλο στον Ηρακλή ο Μωραϊτης έχει μια τεράστια ευκαιρία να πάρει αρκετό χρόνο συμμετοχής και να δείξει ότι μπορεί να σταθεί σε υψηλό επίπεδο σε ένα περιβάλλον χωρίς μεγάλη πίεση.

Βασίλης Χαραλαμπόπουλος - ΑΕΚ

Ο Βασίλη Χαραλαμπόπουλος αναζητά το restart τη νέα σεζόν και σίγουρα αξίζει την προσοχή μας. Ο 28χρονος άσος προέρχεται από ένα σοβαρό τραυματισμό την περασμένη αγωνιστική περίοδο, στην αναμέτρηση της Τουρκ Τέλεκομ με τον Άρη, γεγονός που τον ανάγκασε να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για όλη την σεζόν.

Πλέον ο Έλληνας φόργουορντ επέστρεψε σε γνώριμα λημέρια και τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται κάτω από τις οδηγίας του Ντράγκαν Σάκοτα στην ΑΕΚ. Ο Χαραλαμπόπουλος απέκτησε ευρωπαϊκή εμπειρία Βενέτσια, Φορτιτούντο Μπολόνια, Πέζαρο, και Ντιναμό Σάσαρι, με την οποία πραγματοποίησε μια από τις καλύτερες σεζόν στην καριέρα του.

Στην Ένωση ο 28χρονος άσος έχει την ευκαιρία να αγωνιστεί σε υψηλό επίπεδο με τον ανταγωνισμό να είναι υψηλός, καθώς το ρόστερ των «κιτρινόμαυρων» διαθέτει πολύπειρους παίκτες. Ο Ντράγκαν Σάκοτα τον εμπιστεύεται, άλλωστε γι’ αυτό τον επέλεξε και ο Χαραλαμπόπουλος έχει την ευκαιρία να επανέλθει σε υψηλά επίπεδα αφήνοντας πίσω τον τραυματισμό του.

Γιώργος Καλαϊτζάκης - Μαρούσι

Επιστροφή στα... πάτρια εδάφη για τον Γιώργο Καλαϊτζάκη, ο οποίος ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του με το Μαρούσι. Ο 26χρονος γκαρντ/φόργουορντ υπέγραψε με την ομάδα των Βορείων Προαστίων για τα επόμενα δυο χρόνια, επιστρέφοντας στην Ελλάδα ύστερα από δυο χρόνια και την σεζόν 2022-23 που αγωνίστηκε με την φανέλα του Παναθηναϊκού.

Ο δίδυμος αδερφός του Παναγιώτη Καλαϊτζάκη έπαιξε στη γερμανική Τούμπινγκεν (2023-24) και στη Λιετκαμπέλις πέρυσι, όπου σε 15 συμμετοχές στο EuroCup είχε μέσο όρο 11,3 πόντους (69,2% βολές, 49,4% δίποντα, 25% τρίποντα), 3,1 ριμπάουντ και 1,7 ασίστ σε 22,8 λεπτά ανά ματς.

Υπήρξε το Νούμερο 60 του Ντραφτ του NBA το 2021 από τους Πέισερς, που τον έδωσαν στους Μπακς, με τους οποίους μέτρησε 9 συμμετοχές τη σεζόν 2021-22. Την ίδια αγωνιστική περίοδο πήγε στους Θάντερ, όπου έπαιξε σε 4 παιχνίδια και μάλιστα είχε μέσο όρο 17,5 πόντους ανά αγώνα.

Αν μη τι άλλο με την επιστροφή του στην Ελλάδα και το ελληνικό πρωτάθλημα θέλει να προσφέρει τα μέγιστα στην πορεία του Αμαρουσίου, με την ομάδα των Βορείων Προαστίων να έχει δημιουργήσει ένα ανταγωνιστικό σύνολο που αξίζει προσοχής την φετινή σεζόν.

Σωτήρης Σταυρακόπουλος - Προμηθέας

Ένα ακόμα ταλαντούχο παιδί που αξίζει την προσοχή μας είναι ο Σωτήρης Σταυρακόπουλος. Ο 20χρονος φόργουορντ μετακόμισε την φετινή χρονιά από το Περιστέρι στον Προμηθέα και θα αγωνίζεται υπό τις οδηγίες του Γιώργου Λιμνιάτη, τον οποίο είχε προπονητή και την περασμένη χρονιά

Ο Σταυρακόπουλος προέρχεται από τα τμήματα υποδομής του Περιστερίου, εκεί ανδρώθηκε μπασκετικά. Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε σε 13 αγώνες στο Ελληνικό πρωτάθλημα μετρώντας 1.6 πόντους μέσο όρο με 35.7% στα τρίποντα σε 6.5 λεπτά συμμετοχής.

Αποτελεί ένα απο τα ανερχόμενα ταλέντα του Ελληνικού μπάσκετ διαθέτοντας συνδυασμό αθλητικότητας, ταχύτητας και καλής αίσθησης του παιχνιδιού. Έχει δουλέψει στο πλάι του Βασίλη Σπανούλη, ενώ έχει επίσης περάσει από τις μικρές Εθνικές ομάδες.