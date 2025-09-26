Ρέντικ για την αρχική 5άδα: «Δεν είναι σημαντική για εμένα, έχουμε 7-8 παίκτες που μπορούν να είναι βασικοί»

Ο Τζέι Τζέι Ρέντικ έκανε ξεκάθαρο πως οι Λέικερς έχουν πολλούς παίκτες που μπορούν να ξεκινούν βασικοί τους αγώνες και υπογράμμισε πως η αρχική πεντάδα δεν είναι σημαντική για εκείνον.

Ο Τζέι Τζέι Ρέντικ παραχώρησε συνέντευξη Τύπου ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου στο ΝΒΑ και κάποια στιγμή ρωτήθηκε για την βασική πεντάδα των Λος Άντζελες Λέικερς.

Ο κόουτς, ο οποίος θα μπει στην δεύτερη σεζόν του ως προπονητής στον «μαγικό κόσμο», τόνισε πως δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα ποια θα είναι και υπογράμμισε ότι δεν έχει και μεγάλη σημασία. Μάλιστα, ανέφερε πως οι «Λιμνάνθρωποι» έχουν 7-8 παίκτες που μπορούν να ξεκινούν στους αγώνες.

«Δεν είναι τόσο σημαντική για μένα. Δεν έχω ξοδέψει πολύ χρόνο για να το σκεφτώ. Σίγουρα έχουμε έναν αριθμό παικτών, ας πούμε επτά ή οκτώ, που μπορούν να είναι βασικοί στο ΝΒΑ. Το ξέρω αυτό, το είπα και πέρυσι, και αυτή η σύνθεση ξεκίνησε επτά ή οκτώ παιχνίδια στην αρχή της σεζόν και είχαμε 24 διαφορετικές αρχικές πεντάδες κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Οπότε δε θα ξοδέψω πολύ χρόνο χτυπώντας το κεφάλι μου στον τοίχο γι' αυτό πριν κάνουμε προπόνηση» δήλωσε ο Ρέντικ.