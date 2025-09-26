ΠΑΟΚ: Φιλικό το Σάββατο απέναντι στην Πέλιστερ

Ο ΠΑΟΚ στο πλαίσιο της προετοιμασίας του ενόψει και των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων του για το πρωτάθλημα, έκλεισε το Σάββατο (27/9) φιλικό κεκλεισμένων των θυρών απέναντι στην Πέλιστερ.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΚΑΕ ΠΑΟΚ:

Το διάστημα που μεσολαβεί από το τελευταίο παιχνίδι του ΠΑΟΚ μέχρι την επόμενη αγωνιστική υποχρέωση της ομάδας είναι αρκετά μεγάλο και αναπόφευκτα δημιούργησε την ανάγκη της διεξαγωγής ενός ακόμη φιλικού αγώνα.

Για τον λόγο αυτό, το Σάββατο 27/9, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει στο PAOK Sports Arena την Pelister Bitola, ομάδα που συμμετείχε, όπως και ο ΠΑΟΚ, στα προκριματικά του BCL και θα συνεχίσει στο FIBA Eurocup Cup.

Το φιλικό του ΠΑΟΚ με την Pelister, θα ξεκινήσει στις 17:00, θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών και θα είναι το τελευταίο τεστ της ομάδας μας, πριν από την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεών της.

H πρώτη επίσημη αγωνιστική υποχρέωση του ΠΑΟΚ, είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή 5 Οκτωβρίου, όταν η ομάδα μας θα αντιμετωπίσει στην Αθήνα τον Παναθηναϊκό στην πρεμιέρα της Stoiximan GBL.

Ακολουθεί το εντός έδρας παιχνίδι με τον Ηρακλή (11/10, 19:00) και αμέσως μετά ξεκινούν και τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ στο FIBA Europe Cup, με πρώτο αντίπαλο (στο PAOK Sports Arena) την πρωταθλήτρια Κοσόβου Trepca (15/11).