Το μεσημέρι του Σαββάτου στην Αθήνα ο Φρανκ Νιλικίνα

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού, Φραν Νιλικίνα θα αφιχθεί στην Αθήνα το μεσημέρι του Σαββάτου στις 15:40 με πτήση μέσω Βελιγραδίου.

Ο Φρανκ Νιλικίνα αποτελεί το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού, με τον Γάλλο γκαρντ να είναι ο εκλεκτός του Γιώργου Μπαρτζώκα για την περιφερειακή γραμμή των «ερυθρολεύκων».

Ο 27χρονος άσος θα αφιχθεί στην Ελλάδα το μεσημέρι του Σαββάτου (27/9) στις 15:40 με πτήση μέσω Βελιγραδίου.

Όπως είναι λογικό ο Γάλλος δεν θα συμπεριληφθεί στην αποστολή των Πειραιωτών για την διαβολοβδομάδα της Euroleague, με τον Ολυμπιακό να ξεκινά το ταξίδι του από Ισπανία και τις εκτός έδρας αναμετρήσεις με Μπασκόνια και Ρεάλ.