Ξεκάθαρος ο Πελίνκα: «Θα λατρεύαμε ο Λεμπρόν να αποσυρθεί ως παίκτης των Λέικερς»

Ο Ρομπ Πελίνκα έκανε ξανά ξεκάθαρο πως όλοι στον οργανισμό θα ήθελαν ο Λεμπρόν Τζέιμς να αποσυρθεί ως παίκτης των Λος Άντζελες Λέικερς.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου των Λέικερς ο Ρομπ Πελίνκα ρωτήθηκε για το μέλλον του Λεμπρόν Τζέιμς. Ξεκαθάρισε πως ο οργανισμός θα σεβαστεί την επιθυμία του και θα τον αφήσει να αποφασίσει μόνος του αλλά ξεκαθάρισε πως οι «Λιμνάνθρωποι» θα ήθελαν αν τον δουν να αποσύρεται με τη φανέλα τους.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Νομίζω ότι έχουμε ξαναμιλήσει, το πρώτο πράγμα που θέλουμε να κάνουμε όσον αφορά τον Λεμπρόν και το μέλλον του είναι να του δώσουμε τον απόλυτο σεβασμό να επιλέξει την ιστορία του με την οικογένειά του όσον αφορά το πόσα χρόνια θα συνεχίσει να παίζει. Έχει κερδίσει αυτό το δικαίωμα και είναι ο καλύτερος για να μιλήσει γι' αυτό όσον αφορά το πόσα χρόνια θα ήθελε να παίξει. Ήμασταν πολύ προσηλωμένοι αυτό το καλοκαίρι όσον αφορά τα κομμάτια που προσθέσαμε με τον Λούκα και τον Λεμπρόν, μόλις ο Λεμπρόν επέλεξε να κάνει opt-in, φροντίζοντας να έχουν τα απαραίτητα κομμάτια γύρω τους για να είναι σε μια πραγματικά ανταγωνιστική, δυνατή ομάδα. Και χτίσαμε αυτό και γι'αυτό.

Όσον αφορά το μέλλον, και πάλι, με αυτό που ξεκίνησα, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει είναι να μπορέσει να πάρει την απόφαση που θέλει όσον αφορά το πόσο καιρό θέλει να παίξει. Θα συνεχίσουμε να το τιμούμε και να το σεβόμαστε αυτό και θα τον αφήσουμε να μιλήσει γι' αυτό.

Νομίζω ότι το έχω ξαναπεί σε προηγούμενη ερώτηση, αλλά θα λατρεύαμε αν η ιστορία του Λεμπρόν ήταν να αποσυρθεί ως παίκτης των Λέικερς. Αυτό θα ήταν μια θετική ιστορία».