Ρέντικ για Ριβς: «Κάθε μέρα στο γυμναστήριο είναι ο καλύτερός μας παίκτης»

Ο Τζέι Τζέι Ρέντικ είχε μόνο καλά λόγια να πει για τον Όστιν Ριβς στην συνέντευξη Τύπου ενόψει της νέας σεζόν.

Η νέα σεζόν πλησιάζει και οι Λος Άντζελες Λέικερς θα έχουν για πρώτη φορά από την αρχή της σεζόν τους Λούκα Ντόντσιτς και Λεμπρόν Τζέιμς. Την ίδια ώρα, στους «Λιμνάνθρωπους» συνεχίζει να βρίσκεται και ο Όστιν Ριβς.

Ο Ριβς θα μπει στην πέμπτη του σεζόν στον «μαγικό κόσμο» και στο τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του με τους Λέικερς. Δημοσιεύματα αναφέρουν πως οι δύο πλευρές θέλουν να συνεχίσουν μαζί και μένει να φανεί αν το επόμενο καλοκαίρι θα ανανεώσει το συμβόλαιό του.

Στην συνέντευξη Τύπου ο Τζέι Τζέι Ρέντικ αναφέρθηκε στον 27χρονο και τόνισε πως είναι ο καλύτερος παίκτης των Λέικερς στο γυμναστήριο.

«Είναι ένα συνεχές σχόλιο από το προσωπικό μας. Είναι ο καλύτερος. Κάθε μέρα στο γυμναστήριο, είναι ο καλύτερος παίκτης στο γυμναστήριο. Αλλά βλέπω και πάλι, αυτό πάει πίσω στον περασμένο Μάιο και όλο το καλοκαίρι, το σώμα του είναι πολύ καλό αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ δυνατός. Η αθλητικότητά του, είναι φανερό ότι ξόδεψε πολύ χρόνο δουλεύοντας στο σώμα του αυτό το καλοκαίρι» ανέφερε ο κόουτς.