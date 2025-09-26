Η Χάποελ Ιερουσαλήμ επικράτησε με 79-69 απέναντι στην Μακάμπι Τελ Αβίβ και έτσι πήρε την πρόκριση στον τελικό του League Cup.

Η Χάποελ Ιερουσαλήμ αναμετρήθηκε με την Μακάμπι Τελ Αβίβ και κατάφερε να επικρατήσει με 79-69. Έτσι, πήρε την πρόκριση στον τελικό του League Cup και περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της από το ζευγάρι Χάποελ Τελ Αβίβ- Γκαλίλ Γκιλμπόα.

Για τους νικητές ο Χάρπερ ολοκλήρωσε τον αγώνα με 22 πόντους και 3 ριμπάουντ και ο Κάρινγκτον μέτρησε 16 πόντους και 1 ριμπάουντ. Από την άλλη, ξεχώρισε ο Κλαρκ με 16 πόντους και 6 ριμπάουντ αλλά και ο Ουόκερ, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 12 πόντους και 2 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 19-23, 31-41, 48-59, 69-79

Τα στατιστικά του αγώνα.