Άλεξ Αντετοκούνμπο στο SDNA: Ο νέος Άρης, οι στόχοι και η ατάκα του Γιάννη για νέο μετάλλιο με την Εθνική!

Για τη δική του νέα αρχή στον Άρη των φιλοδοξιών, τους στόχους του, αλλά και για την επιτυχία της Εθνικής στο Eurobasket μίλησε στο SDNA ο Άλεξ Αντετοκούνμπο.

Ο 24χρονος σμολ φόργουορντ βρίσκεται πλέον στο ρόστερ του Άρη και μέσω του SDNA εξηγεί τι να περιμένει ο κόσμος από την ομάδα αλλά και από τον ίδιο, ενώ τονίζει την ατάκα του αδερφού του και σούπερσταρ των Μπακς, Γιάννη Αντετοκούνμπο, μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου με την Εθνική στο Eurobasket. Μια ατάκα που δείχνει το… μέλλον.

-Άλεξ, πως κυλάει η προετοιμασία, τα συναισθήματά σου και τι βλέπεις ενόψει της σεζόν που ξεκινάει τις επόμενες ημέρες;

«Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι στον Άρη, σε μια ομάδα με απίστευτη ιστορία, μια ομάδα πολύ υψηλού επιπέδου και για την ευκαιρία που μου δίνεται εδώ. Υπάρχει εμπειρία και φιλοδοξία στον σύλλογο και αυτό με γεμίζει. Αγωνιστικά, όπως και οι περισσότερες ομάδες μήνα Σεπτέμβριο, ψάχνουμε το πώς θα λειτουργήσουμε, τα πατήματά μας και πιστεύω πως είμαστε πολύ κοντά στο να βρούμε αυτή τη φόρμουλα. Σίγουρα η ομάδα θέλει δουλειά, πάμε βήμα-βήμα. Υπάρχει όμως το ταλέντο για να πετύχουμε κάτι καλό».

-Πως είναι η συνεργασία με τον Μπόγκνταν Καράιτσιτς;

«Ο κόουτς Καράιτσιτς είναι ένας νέος προπονητής με στόχους και φιλοδοξίες και κυνηγάει τα πάντα όπως και εμείς. Ενδιαφέρεται για τα πάντα, ψάχνει πράγματα, μιλάει με τους παίκτες. Είναι πάρα πολύ εργατικός άνθρωπος, τον σεβόμαστε και είμαστε ευγνώμονες που παίζουμε για αυτόν».

-Τι στυλ παιχνιδιού να περιμένουμε φέτος από τον Άρη;

«Θα είμαστε μια ομάδα με πολλή κίνηση και κυκλοφορία της μπάλας, θα μπαίνουν όλοι μέσα στο παιχνίδι. Υπάρχουν κάποιοι παίκτες βέβαια με περισσότερες δυνατότητες και ικανότητες, στις οποίες ο κόουτς θα δώσει προτεραιότητα προκειμένου να σπρώξει μπροστά περισσότερο την ομάδα. Πιστεύω θα δούμε ένα γρήγορο και συναρπαστικό στυλ από τον φετινό Άρη».

-Ο δικός σου ο στόχος;

«Στόχος μου είναι να κερδίζει η ομάδα. Είτε παίζω 1 λεπτό, είτε 20-25, όπως μπορώ να βοηθήσω και ό,τι μου ζητηθεί να κάνω. Θέλω να βελτιώνομαι καθημερινά και να είμαι πάντα η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου, βάζοντας πρώτα την ομάδα και το πώς θα έρχονται οι νίκες».

-Η Εθνική ομάδα και με τα αδέρφια σου να πρωταγωνιστούν κέρδισε το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket. Πως το έζησες εσύ;

«Παίζαμε φιλικό (σ.σ. ο Άρης) με τον Ηρακλή και την ίδια ώρα έπαιζε η Εθνική με τη Φινλανδία στον μικρό τελικό. Στο ζέσταμα θυμάμαι είχα το κινητό μαζί μου και έβλεπα το παιχνίδι. Το πίστευα από την αρχή του καλοκαιριού, πίστευα αυτή την ομάδα (σ.σ. Εθνική), έβλεπα τη δουλειά που κάνουν τα παιδιά, τη φιλοδοξία τους και τη θέληση να πετύχουν κάτι μεγάλο. Ακόμα και ο Θανάσης που δεν είχε ιδέα τι θα γίνει, προερχόταν από μεγάλο τραυματισμό και ξαφνικά κλήθηκε στην ομάδα. Τον ξέρουμε όλοι πως είναι σαν παίκτης και τι μπορεί να δώσει. Ο Κώστας έδειξε ότι βρίσκεται σε πολύ υψηλό επίπεδο και ότι έχει τα προσόντα ενός ψηλού που λίγοι παίκτες έχουν στην Ευρώπη. Και για τον Γιάννη είμαι πολύ περήφανος που δε λύγισε από την πίεση και οδήγησε την ομάδα στο μετάλλιο που ήταν και ο στόχος του».

-Θυμάσαι ποια ήταν τα πρώτα λόγια ή μηνύματα που ανταλλάξατε μετά το μετάλλιο;

«Στείλαμε κάποια μηνύματα σε ένα chat group που έχουμε. Χαμός! Πέρα από τα συγχαρητήρια που τους έδωσα, εκείνοι μου έλεγαν “μακάρι να ήσουν εδώ να το ζήσεις”. Θυμάμαι και μου έκανε εντύπωση, το πρώτο πράγμα που είπε ο Γιάννης ήταν “Πάμε να το ξανακάνουμε, γιατί δεν έχει τελειώσει τίποτα”»!

-Βλέπεις τον εαυτό σου στην Εθνική μαζί με τα αδέρφια σου μελλοντικά;

«Θα ήταν ένα όνειρο να βρεθούμε όλοι μαζί στην Εθνική. Εγώ θέλω να βελτιώνομαι συνεχώς και να προσφέρω στην κάθε μου ομάδα ό,τι μπορώ. Προσπαθώ να δίνω διάφορα πράγματα και στην άμυνα και στην επίθεση μέσα από το παιχνίδι μου. Θα το ήθελα πολύ να παίξω μια μέρα στην Εθνική. Αν και όταν έρθει αυτή η κλήση, θα είμαι έτοιμος».