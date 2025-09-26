Ο Αρμάνι επένδυσε συνολικά στην Ολίμπια Μιλάνο 226 εκατ. ευρώ!

Ιταλικό δημοσίευμα αποκάλυψε πως ο Τζόρτζιο Αρμάνι είχε βάλει συνολικά 226 εκατ. ευρώ στην Ολίμπια Μιλάνο!

Ο διάσημος σχεδιαστής πέρα από τεράστια προσφορά στη μόδα, έριξε και πολύ χρήμα στην ιταλική ομάδα, αφού όπως αποκάλυψε το «Sport & Finanza», ο Αρμάνι είχε βάλει στην ομάδα του Μιλάνο συνολικά 226 εκατ. ευρώ από το 2008.

Πιο συγκεκριμένα τα 190,7 εκατ. ευρώ μπήκαν στα ταμεία της Αρμάνι με τη μορφή χορηγίας, ενώ τα άλλα 35,3 εκατ. δαπανήθηκαν καλυφθούν οι ανάγκες του συλλόγου.

Κι όλα αυτά φυσικά ενώ η ιταλική ομάδα τα τελευταία έξι χρόνια, από το 2019, ήταν ζημιογόνα.

Βέβαια τα χρήματα του Αρμάνι δεν έπιασαν και τόπο, αφού ο ιταλική ομάδα έφτασε μόνο μία φορά σε Final Four της Euroleague το 2021, καταφέρνοντας ωστόσο να πάρει 6 πρωταθλήματα, 3 Κύπελλα και 5 Σούπερ Καπ.