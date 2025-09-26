Δίελα και Σαρηγιαννίδου μιλούν για το πρώτο Super Cup Γυναικών

Ολυμπιακός και ΠΑΣ Γιάννινα ετοιμάζονται να διεκδικήσουν (28/09) τον πρώτο τίτλο της φετινής σεζόν στον τελικό του Σούπερ Καπ Γυναικών, με τις Ιωάννα Δίελα και Ντίνα Σαρηγιαννίδου να μιλούν για τη σημασία του θεσμού, τις φιλοδοξίες των ομάδων τους και την ευκαιρία που δίνεται στο μπάσκετ γυναικών μέσα από μια νέα διοργάνωση.

Η Ντίνα Σαρηγιαννίδου είπε:



Για την συμμετοχή του ΠΑΣ στο Super Cup: «Η συμμετοχή μας στο πρώτο Super Cup στην ιστορία του γυναικείου μπάσκετ είναι μια στιγμή ιστορική. Νιώθουμε πραγματικά περήφανες που βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο και έχουμε την ευκαιρία να εκπροσωπήσουμε τα Ιωάννινα σε έναν τόσο σημαντικό θεσμό».



Για το νέο θεσμό: «Η Ομοσπονδία δείχνει έμπρακτα ότι επενδύει και στηρίζει το γυναικείο μπάσκετ. Είναι πολύ σημαντικό να βλέπουμε τέτοιες ενέργειες, και εμείς ως αθλήτριες αλλά και ο κόσμος.



Για την διεξαγωγή διοργάνωσης στην επαρχεία: «Η φιλοξενία του Super Cup στην Άρτα είναι εξαιρετικά σημαντική. Είναι πολύ σπουδαίο που μια τέτοια διοργάνωση διεξάγεται σε επαρχιακή πόλη, δίνοντας την ευκαιρία σε ακόμα περισσότερα παιδιά, κορίτσια και οικογένειες να έρθουν σε επαφή με το γυναικείο μπάσκετ. Είναι ένα κίνητρο προς τα νέα κορίτσια που αγαπούν το άθλημα και ονειρεύονται να αγωνιστούν σε αυτό το επίπεδο».



Για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό: «Η ομάδα μας είναι νέα και αυτή τη στιγμή χτίζεται και προσπαθούμε να μάθουμε η μία την άλλη, αλλά και τη φιλοσοφία του προπονητή. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα δυνατή που ξέρει πώς να κερδίζει τίτλους. Το παιχνίδι αυτό θα είναι μια πρόκληση για εμάς και θα κριθεί από το πάθος, τη θέληση και τη συγκέντρωση».



Ιωάννα Δίελα είπε:



Για την διοργάνωση του Super Cup: «Είναι αναμφίβολα πολύ σημαντικό που μπαίνει στο μπάσκετ γυναικών αυτός ο θεσμός και ελπίζω να καθιερωθεί. Εύχομαι να γίνει ένα ωραίο παιχνίδι και να το ευχαριστηθούν όσοι βρεθούν στις εξέδρες του γηπέδου στην Άρτα και όσοι το παρακολουθήσουν από την τηλεόραση. Είναι τεράστιο βήμα που ο τελικός του Super Cup θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ».





Για το πως προσεγγίζουν την αναμέτρηση με τον ΠΑΣ : «Όσον αφορά στην ομάδα μου, θέλουμε να ξεκινήσουμε με τίτλο τη χρονιά απέναντι σε μια καλή ομάδα, όπως είναι ο ΠΑΣ Γιάννινα. Γνωρίζουμε ότι είναι πολύ νωρίς ακόμα και όλες οι ομάδες βρίσκονται στη διαδικασία του μονταρίσματος, αλλά για μας είναι ένας τελικός, ένας αγώνας που δίνει τίτλο και έτσι τον αντιμετωπίζουμε. Στόχος μας είναι να παρουσιάσουμε τον καλύτερό μας εαυτό και στο τέλος ελπίζω και εύχομαι να είμαστε εμείς αυτές που θα πανηγυρίσουμε. Θέλω να ευχηθώ καλή σεζόν με υγεία, γεμάτα γήπεδα και ωραία και ανταγωνιστικά παιχνίδια που θα δώσουν ώθηση στο μπάσκετ γυναικών».