Ολυμπιακός: Κυκλοφορούν τη Δευτέρα τα εισιτήρια για το ντέρμπι της GBL με τον Παναθηναϊκό

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε πως τη Δευτέρα (29/9) θα κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό για την Stoiximan Greek Basketball League.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η Κ.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ θα ήθελε να ενημερώσει τους φιλάθλους της ότι τα εισιτήρια για τον αγώνα της STOIXIMAN GBL με τον ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ AKTOR που θα διεξαχθεί την Κυριακή 12/10/2025 με ώρα έναρξης 19:00 θα είναι διαθέσιμα προς πώληση από την Δευτέρα 29/09/2025 και ώρα 14:00, μέσω του www.olympiacosbc.gr, μέσω του www.ticketmaster.gr, είτε μέσω του τηλεφωνικού κέντρου, στο τηλέφωνο 2111996007.

Υπενθυμίζεται ότι ακυρώσεις εισιτηρίων ή αλλαγές αυτών ΔΕΝ γίνονται.

Η Κ.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ενημερώνει τους φιλάθλους ότι, για την προστασία τους, να προμηθεύονται εισιτήρια μόνο μέσω των επίσημων καναλιών πώλησης της Κ.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.

Η είσοδός των φιλάθλων στο γήπεδο γίνεται ΜΟΝΟ με τη χρήση της εφαρμογής του Gov.gr Wallet.

Την εφαρμογή Gov.gr Wallet μπορεί οποιοσδήποτε να κατεβάσει από το Google Play ή το App Store εφόσον είναι εγγεγραμμένος στο ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Ε.Μ.Επ.).

Όποιος δεν έχει εγγραφεί μπορεί να το κάνει στο emep.gov.gr . Για παιδιά κάτω των 15 ετών που ΔΕΝ διαθέτουν προσωπικούς κωδικούς TaxisNet, ο κηδεμόνας εισέρχεται στο δικό του Gov.gr Wallet προσθέτοντας ΠΡΩΤΑ το δικό του κωδικό/εισιτήριο και στη ΣΥΝΕΧΕΙΑ το παιδικό.

Αγοράζοντας κωδικούς εισιτηρίων, θα σας αποστέλλεται email με ένα αρχείο PDF ανά κωδικό / εισιτήριο, το οποίο περιλαμβάνει το QR CODE για σκανάρισμα ή τον κωδικό του για την εισαγωγή του στο GOV.gr Wallet.

Για τους αλλοδαπούς που ΔΕΝ διαθέτουν προσωπικούς κωδικούς TaxisNet και έχουν ξένο διαβατήριο, η διαδικασία είναι η ακόλουθη: αγοράζουν κανονικά από την πλατφόρμα μας τον κωδικό / εισιτήριο και όταν θα χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή του Gov.gr Wallet επιλέγουν το πεδίο NON GREEK RESIDENT και στο βήμα της ταυτοποίησης σκανάρουν τον κωδικό / εισιτήριο και ΔΕΝ επιλέγουν το Skip, στη συνέχεια σκανάρουν με NFC το διαβατήριό τους. Σε περίπτωση που και πάλι δεν μπορούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία ταυτοποίησης, μπορούν την ημέρα του αγώνα να πάνε στα εκδοτήρια του ΣΕΦ και ώρες από 10:00 μέχρι και την ώρα έναρξης του αγώνα. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΕΠΙΛΟΓΗ EVENT TICKETS στην αρχική σελίδα της Gov.gr Wallet είναι μόνο για τους αλλοδαπούς.

Σε περίπτωση που οι αλλοδαποί δεν μπορούν να ολοκληρώσουν την διαδικασία ταυτοποίησης, μπορούν την ημέρα του αγώνα και από τα εκδοτήρια του ΣΕΦ και ώρες 10:00 μέχρι και την ώρα έναρξης του αγώνα να το κάνουν.

Για τα σώματα ασφαλείας κατά τη διαδικασία της ταυτοποίησης ΔΕΝ πρέπει να συμπληρώσουν τον αριθμό ταυτότητας τους στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ) για να προχωρήσουν τη διαδικασία της ταυτοποίησης στο Gov.gr Wallet.

Για περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με το ψηφιακό εισιτήριο καθώς και για πληροφορίες και οδηγίες αναφορικά με την λειτουργία και τη προσθήκη του ψηφιακού εισιτηρίου μπορείτε να ανατρέξετε στο https://tickets.gov.gr/

Η Κ.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΔΕΝ εμπλέκεται στη διαδικασία προσθήκης του ψηφιακού εισιτηρίου στο Gov.gr wallet από την αγορά του και εντεύθεν. Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα παρουσιαστεί σχετικά με την προσθήκη στο Gov.gr Wallet ή τυχόν δυσλειτουργίες ή άτομα που δεν έχουν πρόσβαση σε αυτό, θα πρέπει να ανατρέξουν αποκλειστικά στο https://support.gov.gr/guide/.

Η ΚΑΡΤΑ ΦΙΛΑΘΛΟΥ ΤΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ. Για πληροφορίες σχετικές με την έκδοση της κάρτας ΦΙΛΑΘΛΟΥ του ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ μπορείτε να καλείτε στο 211 100 7060, μέσω του www.olympiacossfp.gr ή στο [email protected].

Είσοδος παιδιών-Προσοχή!

Όσο αφορά τον αγώνα με τον ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ AKTOR της 12/10/2025 σας υπενθυμίζουμε ότι μόνο τα παιδιά μέχρι 3 ετών έχουν δικαίωμα εισόδου χωρίς εισιτήριο (χωρίς εξασφαλισμένη θέση) στους αγώνες του Ολυμπιακού. Για την είσοδο των παιδιών άνω των 3 ετών, απαιτείται η έκδοση εισιτηρίου ή η κατοχή εισιτηρίου διαρκείας στο όνομα του παιδιού. Επίσης, είναι απαραίτητο ο συνοδός του παιδιού να έχει μαζί του επίσημο έγγραφο που να αποδεικνύει την ημερομηνία γέννησης του/των παιδιού/ων που συνοδεύει. Σε περίπτωση που δεν θα ακολουθούνται οι παραπάνω οδηγίες, δεν θα επιτρέπεται η είσοδος.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΕΑ

Για τον αγώνα με τον ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ AKTOR, παρακαλούμε, επικοινωνήστε μέχρι την Πέμπτη 09/10/2025 και ώρα 18:00 στο email [email protected] ή στα τηλέφωνα 2104527600/2104527474 για την κράτηση θέσης ΑΜΕΑ και για τα αναπηρικά καροτσάκια και αμαξίδια, όπου θα δίνονται οι πληροφορίες και για τη διαδικασία εισόδου.