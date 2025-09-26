Περιστέρι: Εκδήλωση στην Πλατεία Δημαρχείου για τον κόσμο της ομάδας

Το Περιστέρι θα δώσει την ευκαιρία στους φίλους της ομάδας να γνωρίσουν τους παίκτες σε εκδήλωση που θα λάβει μέρος στην Πλατεία Δημαρχείου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ομάδα μπάσκετ του Περιστερίου καλεί τους φίλους της, μικρούς και μεγάλους, στην εκδήλωση της παρουσίασης για την αγωνιστική περίοδο 2025-26.



Ο Βασίλης Ξανθόπουλος, οι συνεργάτες του, οι αθλητές και η διοίκηση της ΚΑΕ περιμένουν την «κυανοκίτρινη» οικογένεια να γνωρίσει την ομάδα που θα παλέψει και φέτος για να την κάνει υπερήφανη.



Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην κεντρική πλατεία του Περιστερίου (Πλατεία Δημαρχείου), την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025, στις 19:00.



Μεγάλος χορηγός του event θα είναι η ΔΩΔΩΝΗ, η κορυφαία εταιρεία γαλακτοκομικών, που εξάγει ελληνικά προϊόντα σε 5 ηπείρους και πάνω από 50 χώρες, ενώ θα υπάρξουν μεγάλες εκπλήξεις και δώρα, μπάλες υπογεγραμμένες από τους παίκτες, εμφανίσεις της ομάδας και εισιτήρια διαρκείας».