Οι διαιτητές του Κυπέλλου Ελλάδας σε άντρες και γυναίκες

Αναλυτικά:
Κύπελλο Ανδρών
27/9
Γ. Γεννηματάς 17.00 Πρωτέας Βούλας-Νίκη Βόλου Μηλαπίδης-Στρέμπας-Ναστούλης (Κουλούρης)
ΔΑΚ Λευκάδας 17.00 Δόξα Λευκάδας-ΓΣ Σοφάδων Αργυρούδης-Παπαδόπουλος Ν.-Τούσης (Γκαρτζονίκας)
Γεωργιανής 17.00 Ελευθερούπολη-Δάφνη Λόρτος-Κανελλίδης-Σελεβός (Στουπίδης)
Κύπελλο Γυναικών
28/9
Απόστολος Κόντος 16.15 Ιωνικός ΝΦ-Κρόνος Αγ. Δημητρίου Ψύχας-Ιωάννου (Γολεγού)
Αλεξάνδρειο 19.00 Άρης-Πάνθηρες Καβάλας Αναστασιάδης Β.-Μιχέλη (Παραλυκίδης)
ΠΑΟΚ 14.00 ΠΑΟΚ-Πανσερραϊκός Λουλουδιάδης-Παπαγερίδης-Λυγούρας (Πανταζής)
Αγγ. Ζούπας 13.30 Παναθλητικός-Ανόρθωση Βόλου Κατωτικίδης-Παπαγεωργίου Κ. (Παπαδόπουλος Νικ.