Οι διαιτητές του Κυπέλλου Ελλάδας σε άντρες και γυναίκες

Μπάσκετ
Η ΕΟΚ έκανε γνωστούς τους διαιτητές των αναμετρήσεων του Κυπέλλου Ελλάδας σε άντρες και γυναίκες.

Αναλυτικά:

Κύπελλο Ανδρών

27/9

Γ. Γεννηματάς 17.00 Πρωτέας Βούλας-Νίκη Βόλου Μηλαπίδης-Στρέμπας-Ναστούλης (Κουλούρης)

ΔΑΚ Λευκάδας 17.00 Δόξα Λευκάδας-ΓΣ Σοφάδων Αργυρούδης-Παπαδόπουλος Ν.-Τούσης (Γκαρτζονίκας)

Γεωργιανής 17.00 Ελευθερούπολη-Δάφνη Λόρτος-Κανελλίδης-Σελεβός (Στουπίδης)

Κύπελλο Γυναικών

28/9

Απόστολος Κόντος 16.15 Ιωνικός ΝΦ-Κρόνος Αγ. Δημητρίου Ψύχας-Ιωάννου (Γολεγού)

Αλεξάνδρειο 19.00 Άρης-Πάνθηρες Καβάλας Αναστασιάδης Β.-Μιχέλη (Παραλυκίδης)

ΠΑΟΚ 14.00 ΠΑΟΚ-Πανσερραϊκός Λουλουδιάδης-Παπαγερίδης-Λυγούρας (Πανταζής)

Αγγ. Ζούπας 13.30 Παναθλητικός-Ανόρθωση Βόλου Κατωτικίδης-Παπαγεωργίου Κ. (Παπαδόπουλος Νικ.

