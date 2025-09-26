Elite League: Αλλαγή ώρας στο Μαχητές Πειραματικό - Δάφνη

Η ΕΟΚ ανακοίνωσε την αλλαγή ώρας στην αναμέτρηση των Μαχητών Πειραματικού κόντρα στη Δάφνη για την 2η αγωνιστική της Elite League.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Σας ενημερώνουμε ότι, για συγκοινωνιακούς λόγους και μετά από συμφωνία των δύο σωματείων, ο αγώνας ΑΕΠΣ Μαχητές Πειραματικό – ΑΟ Δάφνης της 11/10/2025 για την 2η αγωνιστική του Πρωταθλήματος της Elite League αντί ώρας 17.00, θα διεξαχθεί ώρα 16.00 στο ΔΑΚ Πεύκων.

Όλοι οι εντός έδρας αγώνες του σωματείου ΜΑΣ Ερμής Λαγκαδά, για το Πρωτάθλημα της National League 2 (5ος όμιλος) της αγωνιστικής περιόδου 2025 – 2026, αντί του κλειστού γυμναστηρίου Λαγκαδά, θα διεξαχθούν στο κλειστό γυμναστήριο «Αλεξάνδρειο».