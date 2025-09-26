«Το πρόγραμμα "Next Stars" στην Αυστραλία πιθανός προορισμός για τον Μούρινεν»

Το πρόγραμμα «Next Stars» στην Αυστραλία φέρεται να είναι ένας από τους πιθανούς προορισμούς του Μίκα Μούρινεν για την επόμενη σεζόν.

Όπως έκανε γνωστό ο ατζέντης του Φινλανδού άσου, Τέντι Άρτσερ, ο Μούρινεν δεν θα συνεχίσει στην Αμερική και στο λύκειο του AZ Compass, αναζητώντας τον πρώτο επαγγελματικό σταθμό στην καριέρα του.

Αυτός, όπως αναφέρει το «Meridian Sport», είναι πιθανό να βρεθεί στην Αυστραλία και το πρόγραμμα «Next Stars», που είναι σε συνεργασία με την Λίγκα της χώρας και στο παρελθόν έχει φιλοξενήσει τους ΛαΜέλο Μπολ, Τζος Γκίντι κι Άλεξ Σαρ.

Πρόκειται ουσιαστικά για μία προετοιμασία των παικτών, που αγωνίζονται σε μία εκ των Adelaide, Sydney ή Brisbane, μέχρι να κάνουν το άλμα για το ΝΒΑ.

Υπενθυμίζουμε πως ο Μούρινεν θα δηλώσει συμμετοχή στο ντραφτ του 2027 και μένει να φανεί ο επόμενος προορισμός του, με την Παρτιζάν από την Ευρώπη να έχει εκφράσει έντονο ενδιαφέρον.