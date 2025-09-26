Κι επίσημα στον Ολυμπιακό ο Νιλικίνα για 2 χρόνια!

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε κι επίσημα την απόκτηση του Φρανκ Νιλικίνα για τα επόμενα 2 χρόνια.

Οι «ερυθρόλευκοι» επισημοποίησαν τη μεταγραφή του Γάλλου άσου από την Παρτιζάν, με τον Ολυμπιακό να έρχεται σε συμφωνία με τη σερβική ομάδα, να δίνει buy out 300.000 ευρώ και να αποκτά τον Νιλικίνα.

Η Παρτιζάν αρχικά αποχαιρέτησε τον Γάλλο άσο, με τους «ερυθρόλευκους» στη συνέχεια να ανακοινώνουν την απόκτησή του για τα επόμενα 2 χρόνια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Frank Ntilikina.

Ο Γάλλος γκαρντ υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο 2ετους διάρκειας.

Το who is whο

Όνομα: Frank Ntilikina

Γεννήθηκε: 28/07/1998

Υπηκοότητα: Γαλλία

Ύψος: 1.94μ.

Θέση: Γκαρντ

Προηγούμενες Ομάδες

2015–2017 SIG Strasbourg

2017–2021 New York Knicks

2021–2023 Dallas Mavericks

2023–2024 Charlotte Hornets

2024–2025 Partizan

Οι περσινοί αριθμοί του...

Στην Ευρωλίγκα είχε μέσο όρο 7 πόντους, 2 ασίστ και 1.7 ριμπάουντ. Στην Αδριατική λίγκα είχε μέσο όρο 7.1 πόντους, 1.4 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Σε συλλογικό επίπεδο

Πρωταθλητής Σεβρίας (2025)

Πρωταθλητής Αδριατικής (2025)

Σε Εθνικό επίπεδο

Ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες (2020)

Ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες (2024)

Χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο (2019)

Χρυσό μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ U18 (2016)

Χρυσό μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ U16 (2014)

Σε ατομικό επίπεδο

Καλύτερος νέος παίκτης στην Γαλλία (2016, 2017)

MVP στο Ευρωμπάσκετ U18 (2016)».