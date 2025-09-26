Οριστικό: Συμφωνία με Παρτιζάν και στον Ολυμπιακό ο Ντιλικινά - Toν αποχαιρέτησαν οι Σέρβοι!

Ο Ολυμπιακός συμφώνησε οριστικά με την Παρτιζάν και ο Φρανκ Ντιλικινά θα πρέπει να θεωρείται παίκτης των «ερυθρόλευκων». Τον αποχαιρέτησαν ήδη οι Σέρβοι.

Με «happy end» έκλεισε το σίριαλ της μεταγραφής του Γάλλου άσου στον Ολυμπιακό, αφού όπως αναφέρει το «Eurohoops», οι δύο πλευρές έφτασαν σε οριστική συμφωνία και ο Ντιλικινά θα πρέπει να θεωρείται παίκτης των «ερυθρόλευκων».

Η μετακίνηση του Γάλλου άσου από τη σερβική ομάδα στον Ολυμπιακό όδευε προς ναυάγιο, αφού ο Ολυμπιακός αρνιόταν να πληρώσει buy out, με τους «ερυθρόλευκους» να αλλάζουν πλεύση στη συνέχεια, να καταβάλουν ένα ποσό στην Παρτιζάν και τελικά να αποκτούν τον Ντιλικινά.

Η μεταγραφή του Γάλλου άσου είναι πλέον οριστική, με την ανακοίνωσή της να αναμένεται στη διάρκεια της Παρασκευής (26/9) και τον Ολυμπιακό τελικά στην εκκίνηση της Euroleague να έχει νέο παίκτη στο ρόστερ του ενόψει της «διαβολοβδομάδας» στην Ισπανία.

Μάλιστα ήδη η Παρτιζάν αποχαιρέτησε κι επίσημα τον Ντιλικινά, οριστικοποιώντας την αποχώρηση του Γάλλου άσου.