Οριστικό: Συμφωνία με Παρτιζάν και στον Ολυμπιακό ο Ντιλικινά - Toν αποχαιρέτησαν οι Σέρβοι!

Με «happy end» έκλεισε το σίριαλ της μεταγραφής του Γάλλου άσου στον Ολυμπιακό, αφού όπως αναφέρει το «Eurohoops», οι δύο πλευρές έφτασαν σε οριστική συμφωνία και ο Ντιλικινά θα πρέπει να θεωρείται παίκτης των «ερυθρόλευκων».
Η μετακίνηση του Γάλλου άσου από τη σερβική ομάδα στον Ολυμπιακό όδευε προς ναυάγιο, αφού ο Ολυμπιακός αρνιόταν να πληρώσει buy out, με τους «ερυθρόλευκους» να αλλάζουν πλεύση στη συνέχεια, να καταβάλουν ένα ποσό στην Παρτιζάν και τελικά να αποκτούν τον Ντιλικινά.
Η μεταγραφή του Γάλλου άσου είναι πλέον οριστική, με την ανακοίνωσή της να αναμένεται στη διάρκεια της Παρασκευής (26/9) και τον Ολυμπιακό τελικά στην εκκίνηση της Euroleague να έχει νέο παίκτη στο ρόστερ του ενόψει της «διαβολοβδομάδας» στην Ισπανία.
Μάλιστα ήδη η Παρτιζάν αποχαιρέτησε κι επίσημα τον Ντιλικινά, οριστικοποιώντας την αποχώρηση του Γάλλου άσου.
#KKPartizan i Olimpijakos su kasno sinoć postigli dogovor u vezi transfera Frenka Nilikine u klub iz Pireja, uz odgovarajuću nadoknadu.🙌🏽— KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) September 26, 2025
Kompletan posao, biće ozvaničen od strane Olimpijakosa nakon lekarskih pregleda.
Frenk, hvala na svemu! Želimo ti puno sreće u nastavku… pic.twitter.com/BJTBFf6zOe