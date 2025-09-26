Αφιέρωμα στο 6ο Super Cup 2025 του ΕΣΑΚΕ

Στη Ρόδο και στο κλειστό γυμναστήριο Καλλιθέας θα κριθεί για 4η διαδοχική χρονιά ο τίτλος του Super Cup που διοργανώνει ο ΕΣΑΚΕ, ο πρώτος δηλαδή τίτλος της σεζόν 2025-26.

Στον απόηχο της κατάκτησης του χάλκινου μεταλλίου από την εθνική ανδρών στο Ευρωμπάσκετ 2025, την καταληκτική φάση του οποίου φιλοξένησε η Ρίγα, δεκαέξι δηλαδή χρόνια μετά από το τελευταίο μετάλλιο της «επίσημης αγαπημένης» στην Πολωνία το 2009 (χάλκινο και τότε), οι... προβολείς στρέφονται στο «σμαραγδένιο νησί», όπου ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο Προμηθέας Πατρών και η Καρδίτσα θα διεκδικήσουν το τρόπαιο του 6ου Super Cup, το διήμερο 26-27 Σεπτεμβρίου.

Στον πρώτο χρονικά ημιτελικό, την Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου, ΑΕΚ και Προμηθέας θα διεκδικήσουν, στις 17:00, την πρόκριση στον τελικό του Σαββάτου (27/9, 20:00). Στις 20:00 την Παρασκευή (26/9), Ολυμπιακός και Καρδίτσα παίρνουν θέση στο τζάμπολ, στον δεύτερο χρονικά ημιτελικό. Αυτή τη χρονιά, ο ΕΣΑΚΕ αποφάσισε να μην διεξαχθεί «μικρός» τελικός.

Στη Ρόδο και στο 6ο Super Cup δεν θα βρίσκεται ο Κυπελλούχος Ελλάδας 2025 και δεύτερος στην Greek Basketball League, Παναθηναϊκός. Οι «πράσινοι» που στο φάιναλ φορ της Euroleague στο Άμπου Ντάμπι τερμάτισαν 4οι, έναν χρόνο μετά την κατάκτηση του 7ου τίτλου τους (2024 Βερολίνο) δήλωσαν αδυναμία συμμετοχής στο Super Cup του 2025 λόγω των υποχρεώσεών τους στο Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» που φέτος διεξήχθη στην Αυστραλία. Πριν δηλώσει αδυναμία συμμετοχής, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός είχε καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση για την πλήρη αναμόρφωση του θεσμού του Super Cup, η οποία, όμως δεν έγινε δεκτή. Το αποτέλεσμα ήταν να τιμωρηθεί με πρόστιμο 20.000 ευρώ και ποινή αποκλεισμού από το Super Cup του 2026 ο Παναθηναϊκός. Τη θέση των «πρασίνων» στο φετινό Super Cup θα πάρει η Καρδίτσα βάσει βαθμολογικής κατάταξης στην GBL της σεζόν 2024-25.

Το Super Cup διεξάγεται σε μορφή φάιναλ φορ με μονούς αγώνες πρόκρισης (νοκ αουτ), μεταξύ των ομάδων που τερμάτισαν στις τέσσερις πρώτες θέσεις του Πρωταθλήματος Ελλάδας 2024-25 (GBL), που περιλαμβάνουν τη νικήτρια και τον ηττημένο του Κυπέλλου Ελλάδας 2024-25.

Οι οπαδοί των ομάδων που συμμετέχουν στο 6o Super Cup δεν θα έχουν το δικαίωμα να μετακινηθούν οργανωμένα στη Ρόδο. Μετά από εισήγηση της αστυνομίας και απόφαση του υπουργού, οι φίλοι του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ, του Προμηθέα και της Καρδίτσας θα μπορέσουν να δώσουν το «παρών» μόνο μεμονωμένα.

Οι αγώνες του Stoiximan Super Cup 2025 θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από τα κανάλια της ΕΡΤ.

AΝΑΛΥΤΙΚΑ:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΦΑΒΟΡΙ

Ο κάτοχος των τριών τελευταίων τίτλων Super Cup, Ολυμπιακός, που πέρυσι αναδείχτηκε Πρωταθλητής Ελλάδας για 15η φορά στην Ιστορία επικρατώντας με 3-1 του Παναθηναϊκού, αν και οι «πράσινοι» είχαν το πλεονέκτημα έδρας, θα διεκδικήσει στη Ρόδο το 4ο τρόπαιο Super Cup και μάλιστα διαδοχικό. Η Ρόδος έχει αποδειχτεί... γούρικη για την ομάδα του Πειραιά, καθώς μετρά τρία στα τρία στο Super Cup στο «νησί των Ιπποτών» και χωρίς αμφιβολία είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί και για τον φετινό τίτλο! Αυτή είναι και η 4η συμμετοχή του στο ελληνικό Super Cup, αφού δεν είχε προκριθεί τις σεζόν 2020 και 2021.

Ο Ολυμπιακός των τεσσάρων διαδοχικών φάιναλ φορ Euroleague (κατέλαβε την 3η θέση στο φάιναλ φορ της Euroleague στο Άμπου Ντάμπι το 2025), με αρχηγό τον Κώστα Παπανικολάου που είναι και ο αρχηγός της «χάλκινης» εθνικής Ελλάδας στο πρόσφατο Ευρωμπάσκετ, με τον σούπερ σταρ Σάσα Βεζένκοφ (MVP του Super Cup 2024), τον σταρ Εβάν Φουρνιέ, τους Νίκολα Μιλουτίνοφ, Εβάν Φουρνιέ και Γιαννούλη Λαρεντζάκη να επεκτείνουν τα συμβόλαιά τους, μαζί με τους Τόμας Ουόκαπ, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Άλεκ Πίτερς, Σάκιλ ΜαKίσικ και Σέιμπεν Λι που συνεχίζουν από πέρυσι. Ο πρόσφατος τραυματισμός του Κίναν Έβανς θα του στερήσει τη συμμετοχή του στο Super Cup κι ενώ στον Ολυμπιακό αναζητούν απεγνωσμένα γκαρτ αυτές τις ημέρες ενόψει του απαιτητικού προγράμματος στην έναρξη της νέας σεζόν. Εκτός είναι και ο Γάλλος διεθνής σέντερ Μουσταφά Φαλ που τραυματίστηκε τον περασμένο Ιούνιο και αναμένεται να χάσει όλη τη σεζόν. Ο Ολυμπιακός έχει προσθέσει στο ρόστερ του αυτό το καλοκαίρι τον Όμηρο Νετζήπογλου (στην ΑΕΚ τις δύο τελευταίες αγωνιστικές χρονιές) και τον Κώστα Αντετοκούνμπο (στον Παναθηναϊκό και στην Μούρθια την προηγούμενη σεζόν) που επιστρέφει στην Ελλάδα, ενώ για πρώτη φορά θα παίξουν στην GBL ο Αμερικανός φόργουορντ Τάισον Γουόρντ (αποκτήθηκε από την Παρί) και ο συμπατριώτης του σέντερ Ντόντα Χολ (αγωνιζόταν στην Μπασκόνια).

AEK: 3η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΤΡΙΝΟΜΑΥΡΟΥΣ

Ως 3η στην GBL της σεζόν 2024-25 μετέχει στο φετινό Super Cup η ΑΕΚ. Με προπονητή τον έμπειρο Ντράγκαν Σάκοτα, η Ένωση έφτασε την προηγούμενη σεζόν μέχρι το φάιναλ φορ του Basketball Champions League, κατακτώντας την τρίτη θέση μέσα στο... σπίτι της, τη "SUNEL Arena".

Η ΑΕΚ μετέχει για 3η φορά στην Ιστορία της στο Super Cup, καθώς ήταν παρούσα στα δύο πρώτα επί ΕΣΑΚΕ, πριν από το φετινό. Το 2020 κατέλαβε την 4η θέση και το 2021 την 3η.

Από την περσινή ομάδα παρέμειναν οι Δημήτρης Φλιώνης, Ραικουάν Γκρέι και Γάιος Σκορδίλης. Επέστρεψαν στην Ένωση μετά από τέσσερα χρόνια ο Δημήτρης Κατσίβελης και μετά από πέντε χρόνια ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος.

Ο Λούκας Λεκαβίτσιους επέστρεψε με τη σειρά του, έπειτα από έξι χρόνια στην Ελλάδα και τη θητεία του στον Παναθηναϊκό από το 2017 έως το 2019, για να συναντήσει τον συμπατριώτη του Μιντάογκας Κουζμίνσκας. Τον «Δικέφαλο», αλλά του Νότου και όχι του Βορρά, θα φορά και φέτος ο σκόρερ Φρανκ Μπάρτλεϊ μετά από μία εξαιρετική σεζόν στον ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα ο Μάρκο Πετσάρσκι, γιος του Μίροσλαβ παλαίμαχου μπασκετμπολίστα των Άρη, Παναθηναϊκού, θα «γεμίσει» τις θέσεις κοντά στο καλάθι, ενώ περιφερειακά η ομάδα ενισχύθηκε με τους πρωτοεμφανιζόμενους στην GBL, τον προερχόμενο από την Κίνα Άντονις Άρμς και τον στο παρελθόν NBAer Κρις Σίλβα.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ: O ΠΡΩΤΟΣ ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ

Ο νικητής του 1ου Super Cup επί ΕΣΑΚΕ, το 2020 δηλαδή και μάλιστα στην πόλη του, την Πάτρα, Προμηθέας, επιστρέφει για να διεκδικήσει το πρώτο τίτλο της σεζόν, μετά από απουσία δύο ετών. Οι Αχαιοί ήταν παρόντες το 2020, όταν κατέκτησαν το τρόπαιο στο «Δημήτρης Τόφαλος», το 2021 όταν τερμάτισαν στη 2η θέση και το 2022 όταν συμβιβάστηκαν με την 3η θέση. Στο πρωτάθλημα της GBL τη σεζόν 2024-25 κατέλαβαν την 4η θέση και γι' αυτό εξασφάλισαν μία θέση στο 6ο Super Cup.

O Γιώργος Λιμνιάτης είναι ο νέος τεχνικός του Προμηθέα, καθώς διαδέχτηκε τον Ηλία Παπαθεοδώρου αυτό το καλοκαίρι. Έχει "χτίσει" ένα νεανικό σύνολο, κι ενώ από το περσινό ρόστερ συνεχίζουν συνολικά πέντε παίκτες, όλοι κάτω των 23ων ετών, με τον Νάσο Μπαζίνα να έχει αναβαθμιστεί πλέον σε αρχηγό της ομάδας και τον Αντώνη Καραγιαννίδη να αγωνίζεται ως «δανεικός» πλέον από τον Ολυμπιακό. Παρέμειναν ακόμη οι Πλώτας, Λάγιος και Πρέκας. Δίπλα τους θα βρίσκονται οι σχεδόν συνομήλικοί τους, ο προερχόμενος από το Περιστέρι Σωτήρης Σταυρακόπουλος (21 ετών) και Ευδόξιος Καπετάκης (20 ετών, την περασμένη σεζόν σε Καρδίτσα και Σοφάδες). Η ομάδα της Πάτρας προέβη στην απόκτηση έξι Αμερικανών αυτό το καλοκαίρι: Ο γκαρντ Κένταλ ΜακΚάλουμ (από τη Μακάμπι Ιρόνι Ραμάτ Γκαν), ο σέντερ Πόλι Πόλικαπ και ο φόργουορντ ΤζέιΠι Μακούρα που ήταν συμπαίκτες πέρυσι στο Τρεβίζο, ο ρούκι Κένατλ Κόουλμαν που έρχεται για πρώτη φορά στην Ευρώπη, ο γκαρντ Ρομπ Γκρέι που έκλεισε τη σεζόν στη Γαλατάσαραϊ και το «4άρι» Λέιτον Χάμοντς που έχει περάσει από αρκετά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

ΚΑΡΔΙΤΣΑ: Η ΠΡΩΤΑΡΑ ΤΟΥ ΦΕΤΙΝΟΥ SUPER CUP

Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Καρδίτσα θα διεκδικήσει στο κλειστό γήπεδο της Καλλιθέας τον πρώτο τίτλο της αγωνιστικής χρονιάς για το επαγγελματικό μπάσκετ.

Ο τεχνικός της Καρδίτσας Νίκος Παπανικολόπουλος την οδήγησε στην κατάληψη της 5ης θέσης της Greek Basketball League τη σεζόν 2024-25 και μετά τη δήλωση αδυναμίας συμμετοχής από τον Παναθηναϊκό, πήρε τη θέση των «πρασίνων» στο Super Cup. Οι Θεσσαλοί στηρίζονται σε ελληνικό κορμό με τους Κασελάκη, Καμπερίδη, Δίπλαρο, Λιάπη και Χουγκάζ, έχοντας έμπειρους ξένους, όπως οι Χόρχλερ, Μπράντον Τζέφερσον και Ντέιμιεν Τζέφερσον, Ουίγκινς, Έλις, ενώ την Τρίτη (23/9) η Καρδίτσα ανακοίνωσε την απόκτηση του 30χρονου Φινλανδού διεθνή φόργουορντ που τη σεζόν 2022-23 είχε αγωνιστεί στην ΑΕΚ, Αλεξάντερ Μάντσεν.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ SUPER CUP

Ο ΕΣΑΚΕ θέσπισε το 2020 και ενέταξε στο καλεντάρι του το Super Cup. Από τότε τον τίτλο κατέκτησαν τρεις διαφορετικές ομάδες (Προμηθέας Πατρών, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός κατά σειρά), ενώ στα «βιβλία της Ιστορίας» μπήκε και επίσημα ο τίτλος που είχε κατακτήσει ο Άρης το 1986.

SUPER CUP 1986

Ήταν το πρώτο εγχείρημα διεξαγωγής του Super Cup αλλά με διαφορετικό, από το σύγχρονο, format. Ο Πρωταθλητής και ο Κυπελλούχος της σεζόν 1985-86, ο Άρης και ο Παναθηναϊκός δηλαδή, αναμετρήθηκαν δύο φορές με τους «κιτρινόμαυρους» να κατακτούν τον τίτλο με δύο νίκες. Στις 27 Αυγούστου 1986, ο Άρης είχε επικρατήσει του Παναθηναϊκού με 117-84 με πρώτο σκόρερ τον Νίκο Γκάλη με 44 πόντους, ενώ ο Λευτέρης Σούμποτιτς, στο επίσημο ντεμπούτο του με τους «κιτρινόμαυρους», είχε 28. Για τον Παναθηναϊκό ο Λιβέρης Ανδρίτσος είχε 21 πόντους. Στον δεύτερο τελικό που έγινε στις 4 Σεπτεμβρίου 1986 στο ΣΕΦ, ο Άρης νίκησε με 104-88 και νέα «40άρα» του Γκάλη που σταμάτησε στους 41 πόντους. Για τους «πράσινους» ο Ανδρίτσος είχε 18 πόντους.

SUPER CUP 2020 (ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ)

Η διοργάνωση πήρε ξανά «σάρκα και οστά» στο διήμερο 23, 24 Σεπτεμβρίου 2020 με τη διεξαγωγή του 1ου, υπό τον ΕΣΑΚΕ, Super Cup στο κλειστό του Περιστερίου. Στον 1ο ημιτελικό ο Προμηθέας με 16/26 τρίποντα -ρεκόρ στην ιστορία του θεσμού τόσο ο αριθμός των εύστοχων όσο και το ποσοστό- επιβλήθηκε της ΑΕΚ με 98-88 και κορυφαίους τους Ίαν Μίλερ (24π, 5/6τρ.) και Μιχάλη Λούντζη (21π, 6ρ, 4ασ, 2κλ.). Για την «Ένωση» ο Γιόνας Ματσιούλις είχε 20 και ο Γιανίκ Μορέιρα 19 πόντους και 8 ριμπάουντ. Στον 2ο ημιτελικό, το Περιστέρι bwin επιβλήθηκε του Παναθηναϊκού με 90-82 έχοντας σε σπουδαία βραδιά τον Τεράν Πέτεγουεϊ που είχε 26 πόντους. Για τους «πράσινους» ο Νεμάνια Νέντοβιτς είχε 18. Τον τίτλο κατέκτησε ο Προμηθέας που νίκησε το Περιστέρι bwin στον τελικό με 82-74, χάρη στο επιμέρους 22-9 της τέταρτης περιόδου. Ο Ίαν Μίλερ με 17 και ο Ντάνι Αγκμπελίς με 16 πόντους και 12 ριμπάουντ ήταν οι κορυφαίοι της ομάδας της Πάτρας που είχε στον πάγκο της τον Μάκη Γιατρά. Για το Περιστέρι ο Αμπντούλ Γκάντι είχε 14 πόντους και τέσσερις ασίστ.

SUPER CUP 2021 (ΠΑΤΡΑ)

Το 2ο Super Cup του ΕΣΑΚΕ έγινε στο «Δημήτρης Τόφαλος» της Πάτρας. Στις 25 Σεπτεμβρίου ο Παναθηναϊκός με τον Οκάρο Ουάιτ να φτάνει στο double-double (23π, 11ρ.) νίκησε στον ημιτελικό το Λαύριο με 74-61. Για την ομάδα της λαυρεωτικής που είχε πλησιάσει στους τέσσερις (61-57) στο 35’, ο Τζέρι Σμιθ είχε 17 πόντους και πέντε ριμπάουντ. Στον άλλον ημιτελικό και μετά από ένα ισορροπημένο πρώτο ημίχρονο (42-39), ο Προμηθέας νίκησε την ΑΕΚ με 88-71. Ο Κέντρικ Ρέι είχε 19 και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος 16 πόντους και οχτώ ριμπάουντ. Για την «Ένωση» ο Μάνι Χάρις είχε 16 πόντους και έξι ριμπάουντ. Στον τελικό της 26ης Σεπτεμβρίου 2021, ο Παναθηναϊκός, που είχε στον πάγκο του τον Δημήτρη Πρίφτη, κατέκτησε τον τίτλο αφού νίκησε τον Προμηθέα με 92-83. Τον οδήγησαν ο Ιωάννης Παπαπέτρου με 20 πόντους και ο Γιώργος Παπαγιάννης με 14 πόντους, 7/8 δίποντα και έξι ριμπάουντ. Για τον Προμηθέα ο Μάιλς είχε 18.

SUPER CUP 2022 (ΡΟΔΟΣ)

Το 3ο Super Cup έγινε τον Οκτώβριο του 2022 στη Ρόδο, εκεί όπου θα φιλοξενηθεί δηλαδή και η φετινή διοργάνωση. Ο Ολυμπιακός δεν βρήκε μεγάλη αντίσταση από τον Προμηθέα στον ημιτελικό αφού επικράτησε με 93-65. Ο Σάσα Βεζένκοφ ήταν ο πρώτος από τους πέντε παίκτες των «ερυθρόλευκων» που έφτασαν σε διψήφιο αριθμό πόντων, έχοντας 19 ενώ από την άλλη πλευρά ο Τρέβις Σίμπσον είχε 16. Την παρουσία του στον τελικό εξασφάλισε και ο Παναθηναϊκός παρά τη σθεναρή αντίσταση του Κολοσσού Ρόδου, τον οποίο νίκησε με 72-67. Ο Ντέρικ Ουίλιαμς είχε 14 πόντους και οκτώ ριμπάουντ ενώ 14 πόντους είχε και ο Αρτούρας Γκουντάιτις. Για τους οικοδεσπότες ο Τι Τζέι Σταρκς είχε 20 πόντους με 9/13 σουτ εντός πεδιάς. Στον τελικό που έγινε στις 2 Οκτωβρίου 2022, ο Ολυμπιακός, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα στον πάγκο, μέσα από την άμυνα του -κράτησε τον Παναθηναϊκό στους 18 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο- έφτασε στον πρώτο τίτλο του στη διοργάνωση, επικρατώντας με 67-52. Κορυφαίος του ήταν οι Σάσα Βεζένκοφ με 12 πόντους και 11 ριμπάουντ ενώ για τους «πράσινους» ο Πάρις Λι είχε 12 πόντους και τέσσερις ασίστ.

SUPER CUP 2023 (ΡΌΔΟΣ)

Το 4ο Super Cup έγινε τον Σεπτέμβριο του 2023 στη Ρόδο. Ο Ολυμπιακός έφτασε άνετα στη νίκη με 84-64 επί του Περιστερίου στον ημιτελικό. Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος τελείωσε το παιχνίδι με νταμπλ-νταμπλ (16 πόντοι, 10 ριμπάουντ), το έργο του οποίου στήριξε περισσότερο ο Νάιτζελ Ουίλιαμς-Γκος (16 πόντοι). Πάλευε μόνος του για το Περιστέρι ο Τζέιλεν Χαντς (24 πόντοι, με 4/5 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο). Στον άλλο ημιτελικό, ένα ξέσπασμα του Παναθηναϊκού απέναντι στον ΠΑΟΚ, από τα μισά της 3ης περιόδου έως τις αρχές της 4ης, καθόρισε τον νικητή (77-64). Κορυφαίος για τον Παναθηναϊκό ήταν ο Ματίας Λεσόρ (20 πόντοι, 7 ριμπάουντ, 1 κόψιμο). Πάλεψε περισσότερο για τους Θεσσαλονικείς ο Τζαμάνι ΜακΝίς (19 πόντοι, 10 ριμπάουντ, 1 κόψιμο). Στον τελικό, ο Ολυμπιακός ήταν ανώτερος του Παναθηναϊκού για 40 λεπτά, επικρατώντας με 75-51. Οι «πράσινοι» πέτυχαν 4 πόντους στο εξάλεπτο του ματς, με τον Ματίας Λεσόρ αρχικά και τον Κώστα Σλούκα στη συνέχεια και σκόραραν ξανά στο 17’ με 3/3 βολές από τον τελευταίο. Είχαν, δε, 0/13 τρίποντα στο πρώτο ημίχρονο και καμία ασίστ. Επιθετικός πλουραλισμός, ομαδικό πνεύμα με όμορφες συνεργασίες (19 ασίστ, 7 κλεψίματα), υπεροχή στη ρακέτα (41 ριμπάουντ), από την άλλη, αποτέλεσαν τα χαρακτηριστικά των Πειραιωτών, οι οποίοι είχαν πρώτο σκόρερ τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη (20 πόντους με 6/7 τρίποντα). Την 3η θέση κατέλαβε το Περιστέρι επικρατώντας με 64-49 του ΠΑΟΚ.

SUPER CUP 2024 (ΡΟΔΟΣ)

Στη Ρόδο για 3η διαδοχική χρονιά διεξήχθη το Super Cup του ΕΣΑΚΕ το διήμερο 28 και 29 Σεπτεμβρίου. Στο Κλειστό Γυμναστήριο Καλλιθέας τον τίτλο κατέκτησε για 3η σερί φορά ο Ολυμπιακός με προπονητή τον Γιώργο Μπαρτζώκα, επικρατώντας του Παναθηναϊκού πιο άνετα απ' ό,τι δείχνει το τελικό 86-85. Η ομάδα του Πειραιά είχε σε μεγάλη βραδιά τους Σάσα Βεζένκοφ με 20 πόντους και 3 τρίποντα και τους Τάιλερ Ντόρσεϊ με 19 πόντους και 4 τρίποντα, ενώ 18 πόντους πέτυχε ο Φιλίπ Πετρούσεφ. Ο Παναθηναϊκός είδε τον Μάριους Γκριγκόνις να «παίρνει φωτιά» στο β΄ μέρος και να σημειώνει 19 πόντους, ενώ 18 είχε ο Κώστας Σλούκας, 15 ο Κέντρικ Ναν και 11 ο Ματίας Λεσόρ. Στο 35ο λεπτό, ο Πετρούσεφ με γκολ-φάουλ διαμόρφωσε το 72-67 (35΄), ο Βεζένκοφ με τρίποντο έκανε το 77-73 και με 2/2 βολές ο Μόουζες Ράιτ το 79-73 (38΄) για τον Ολυμπιακό. Οι παίκτες του Αταμάν έβαλαν κάποια μεγάλα σουτ και κρατήθηκαν κοντά στο σκορ με τον Κέντρικ Ναν να σκοράρει με τρίποντο στη λήξη του χρόνου για το τελικό 86-85.

To Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ) σας παρουσιάζει όλους τους αγώνες στο ελληνικό Super Cup και αναλυτικά τους τελικούς:

5o SUPER CUP 2024 (ΡΟΔΟΣ - ΚΓ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το 5ο Super Cup το 2024 επικρατώντας με 86-85 του Παναθηναϊκού, στον τελικό, στη Ρόδο.

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ Σάββατο, 28 Σεπτεμβρίου 2024 Παναθηναϊκός-Άρης 81-68 Ολυμπιακός-Περιστέρι 79-74

«ΜΙΚΡΟΣ» ΤΕΛΙΚΟΣ

Κυριακή, 29 Σεπτεμβρίου 2024

Άρης-Περιστέρι 69-73



ΤΕΛΙΚΟΣ 2024

Κυριακή, 29 Σεπτεμβίου 2024

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΟΛΥΜΠΑΚΟΣ 85-86

Τα δεκάλεπτα: 16-21, 38-45, 62-63, 85-86

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Εργκίν Αταμάν): Παπαπέτρου 6, Γκραντ 12, Ναν 15 (3), Λεσόρ 11, Καλαϊτζάκης, Σλούκας 18 (3), Γκριγκονις 19 (4), Ερνανγκόμεθ 2, Γιούρτσεβεν 2

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουίλιαμς-Γκος 3 (1), Ράιτ 9, Βεζένκοφ 20 (3), Ντόρσεϊ 19 (4),Φουρνιέ 7 (1), Ουόκαπ 4, Βιλντόσα 4, Παπανικολάου, Πίτερς 2, Πετρούσεφ 18 (1)

Η ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2. Παναθηναϊκός 3. Περιστέρι 4. ΑΡΗΣ

4ο SUPER CUP 2023 (ΡΟΔΟΣ - ΚΓ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το 4ο Super Cup το 2023 επικρατώντας με 75-51 του Παναθηναϊκού, στον τελικό, στη Ρόδο.

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023 Περιστέρι-Ολυμπιακός 64-84 ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός 64-77

«ΜΙΚΡΟΣ» ΤΕΛΙΚΟΣ

Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2023

Περιστέρι-ΠΑΟΚ 64-49



ΤΕΛΙΚΟΣ 2023

Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου 2023

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 75-51

Τα δεκάλεπτα: 16-4, 37-11, 56-34, 75-51

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 2, Κάνααν 12 (1), Παπανικολάου 10 (2), Πίτερς 4, Λούντζης 5 (1), Λαρεντζάκης 20 (6), Φαλ, Μιλουτίνοφ 10, Σίκμα 4, ΜακΚίσικ 8.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Εργκίν Αταμάν): Καλαϊτζάκης, Βιλντόζα , Μωραίτης, Γκάι, Μπαλτσερόφσκι, Σλούκας 9, Παπαπέτρου, Γκραντ 14 (2), Λεσόρ 8, Αντετοκούμπο 2, Ερναγκόμεθ 15 (3), Μαντζούκας 3 (1)

Η ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2. Παναθηναϊκός 3. Περιστέρι 4. ΠΑΟΚ

3ο SUPER CUP 2022 (ΡΟΔΟΣ - ΚΓ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το 3ο Super Cup το 2022 επικρατώντας με 67-52 του Παναθηναϊκού, στον τελικό, στη Ρόδο.

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2022 Παναθηναϊκός-Κολοσσός Ρόδου 72-67 Ολυμπιακός-Προμηθέας Πατρών 93-65

«ΜΙΚΡΟΣ» ΤΕΛΙΚΟΣ

Κυριακή, 2 Οκτωβρίου 2022

Κολοσσός Ρόδου-Προμηθέας Πατρών 71-95

ΤΕΛΙΚΟΣ 2022

Κυριακή, 2 Οκτωβρίου 2022

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 52-67

Τα δεκάλεπτα: 15-18, 34-37, 43-56, 52-67

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ντέγιαν Ράντονιτς): Καλαϊτζάκης Π., Λι 12 (2), Παπαγιάννης 8, Ουίλιαμς 10 (2), Γκριγκόνις 4, Μποχωρίδης 8 (2), Άντριους 2, Καλαϊτζάκης Γ., Πονίτκα 8 (1), Γκουντάιτις

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 6 (1), Κέιναν 6 (2), Φαλ 12, Βεζένκοφ 12 (2), Παπανικολάου 2, Λούντζης, Λαρεντζάκης 11 (1), Σλούκας 2, Μπόλομποϊ 9, Πίτερς 2, ΜακΚίσικ 5

Η ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1. Ολυμπιακός 2. Παναθηναϊκός 3. Προμηθέας Πατρών 4. Κολοσσός Ρόδου

2o SUPER CUP 2021 (ΠΑΤΡΑ - «ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΦΑΛΟΣ»)

Ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το 2ο Super Cup το 2021 επικρατώντας με 92-83 του Προμηθέα Πατρών, στον τελικό, στην Πάτρα.

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ Σάββατο, 25 Σεπτεμβρίου 2021 Παναθηναϊκός-Λαύριο 74-61 Προµηθέας Π.-ΑΕΚ 88-71

«ΜΙΚΡΟΣ» ΤΕΛΙΚΟΣ

Κυριακή, 26 Σεπτεμβρίου 2021

Λαύριο-ΑΕΚ 67-86

ΤΕΛΙΚΟΣ 2021

Κυριακή, 26 Σεπτεμβρίου 2021

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 92-83

Τα δεκάλεπτα: 26-23, 53-39, 76-63, 92-83

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Πρίφτης): Πέρι 4, Παπαπέτρου 20 (1), Γουάιτ 15, Φλόιντ 4, Σαντ-Ρος 8, Μέικον 10 (1), Παπαγιάννης 14, Καββαδάς 2, Κασελάκης 8 (2), Νέντοβιτς 7, Ματζούκας.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ (Κασιμίρο): Ρέι 10 (2), Γκάντι 10 (2), Χαντ 7, Ρογκαβόπουλος 13 (3), Μάιλς 18 (3), Σβαρτζ 5, Γκραντ 4, Αγραβάνης 4, Γκίκας 1, Γιαννόπουλος 11 (3).

Η ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1. Παναθηναϊκός 2. Προμηθέας Πατρών 3. ΑΕΚ 4. Λαύριο

1o SUPER CUP 2020 (ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ - «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»)

Ο Προμηθέας Πατρών κατέκτησε το 1ο Super Cup το 2020 επικρατώντας με 82-74 του Περιστερίου, στον τελικό, στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου», στο Περιστέρι.

ΗΜΙΤΕΛΙΚOI Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου Προμηθέας Πατρών-ΑΕΚ 98-88 Παναθηναϊκός-Περιστέρι 82-90

«ΜΙΚΡΟΣ» ΤΕΛΙΚΟΣ

Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου

ΑΕΚ-Παναθηναϊκός 73-79

ΤΕΛΙΚΟΣ 2020

Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2020

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 82-74

Τα δεκάλεπτα: 20-23, 37-41, 60-65, 82-74

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Μάκης Γιατράς): Αγκμπελέσε 16, Λούντζης 9 (2), Αγραβάνης 5 (1), Γιαννόπουλος 7 (1), Μίλερ 17 (1), Τζέιμς 7 (1), Γκάρετ 15 (3), Χριστοδούλου 2, Φλόιντ 4.

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Νίκος Παπανικολόπουλος): Γκάντι 14 (2), Σαλούστρος 2, Βασιλόπουλος, Τζόουνς 9, Γκρέι 13 (2), Άρλετζ 7, Σκορδίλης 5, Πέτεγουεϊ 13 (4), Μαυροκεφαλίδης 2, Αθηναίου 2, Καράμπελας 7 (1).

Η ΚΑΤΑΤΑΞΗ

1. Προμηθέας Πατρών

2. Περιστέρι

3. Παναθηναϊκός

4. ΑΕΚ

ΣΟΥΠΕΡ ΚΥΠΕΛΛΟ 1986 (ΑΘΗΝΑ)

ΔΙΠΛΟΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ ΑΡΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΟ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ

O Άρης κατέκτησε το Σούπερ Κύπελλο του 1986 με δύο νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις απέναντι στον Παναθηναϊκό (117-85 στο Αλεξάνδρειο και με 104-88 στο ΣΕΦ).

27/08/1986: Αλεξάνδρειο, Αρης-Παναθηναϊκός 117-85

ΑΡΗΣ (Γιάννης Ιωαννίδης): Γκάλης 44, Γιαννάκης 9, Σούμποτιτς 28, Ρωμανίδης 16, Λυπηρίδης 4, Δοξάκης 8, Σταμάτης 6, Μπαϊρακτάρης 2, Τσιτάκης, Αθανασιάδης.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Μιχάλης Κυρίτσης): Δημακόπουλος 8, Ανδρίτσος 21, Παπαπέτρου 15, Μίσσας 14, Ιωάννου 9, Φραγκισκάτος 6, Πεδουλάκης 7, Σκροπολίθας 5.

4/09/1986: ΣΕΦ, Παναθηναϊκός-Αρης 88-104

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Μιχάλης Κυρίτσης): Δημακόπουλος 8, Ανδρίτσος 18, Παπαπέτρου 16, Μίσσας 10, Ιωάννου , Φραγκισκάτος 8, Πεδουλάκης 1, Σκροπολίθας 12.

ΑΡΗΣ (Γιάννης Ιωαννίδης): Γκάλης 41, Γιαννάκης 15, Σούμποτιτς 13, Ρωμανίδης 12, Λυπηρίδης 6, Δοξάκης 7, Σταμάτης 10, Μπαϊρακτάρης, Τσιτάκης, Αθανασιάδης».

Το πρόγραμμα του Stoiximan Super Cup 2025 έχει ως εξής:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

6o SUPER CUP 2025

ΡΟΔΟΣ - ΚΓ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου

17:00 ΑΕΚ-Προμηθέας

20:30 Ολυμπιακός-Καρδίτσα

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου

20:00 ΤΕΛΙΚΟΣ

Οι MVPs των SUPER CUPS

2020: Ντάνι Αγκμπελίς (Προμηθέας Πατρών) 2021: Γιώργος Παπαγιάννης (Παναθηναϊκός) 2022: Μουσταφά Φαλ (Ολυμπιακός) 2023: Γιαννούλης Λαρεντζάκης (Ολυμπιακός) 2024: Σάσα Βεζένκοφ (Ολυμπιακός)

Η «χρυσή Βίβλος του Super Cup:

1986 Άρης ... 2020 Προμηθέας Πατρών 2021 Παναθηναϊκός 2022 Ολυμπιακός 2023 Ολυμπιακός 2024 Ολυμπιακός