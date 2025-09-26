Ο Μούρινεν δεν θα συνεχίσει στην Αμερική, κοιτάει και την Ευρώπη!

Η μεγάλη αποκάλυψη του Eurobasket πήρε την απόφαση να κάνει το βήμα παραπάνω, ρίχνοντας ματιές σε Ευρώπη κι Αυστραλία, με το φόντο το ντραφ του 2027 στο ΝΒΑ, στο οποίο θα δηλώσει συμμετοχή.
Η πρώτη ομάδα που εμφανίζεται μάλιστα να θέλει τον Φινλανδό άσο είναι η Παρτιζάν του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, αλλά είναι δεδομένο πως πλέον θα υπάρξουν αρκετοί μνηστήρες.
NEWS: Miikka Muurinen will not return to AZ Compass, agent Teddy Archer told DraftExpress.— Jonathan Givony (@DraftExpress) September 25, 2025
Muurinen is undecided on his next move, currently exploring pro options in Europe, Australia and other destinations. pic.twitter.com/HkelU7q11d