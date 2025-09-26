Ο Μούρινεν δεν θα συνεχίσει στην Αμερική, κοιτάει και την Ευρώπη!

Ο Μίκα Μούρινεν δεν θα επιστρέψει στο λύκειο του AZ Compass στην Αμερική, όπως επιβεβαίωσε ο ατζέντης του Τέντι Άρτσερ.

Η μεγάλη αποκάλυψη του Eurobasket πήρε την απόφαση να κάνει το βήμα παραπάνω, ρίχνοντας ματιές σε Ευρώπη κι Αυστραλία, με το φόντο το ντραφ του 2027 στο ΝΒΑ, στο οποίο θα δηλώσει συμμετοχή.

Η πρώτη ομάδα που εμφανίζεται μάλιστα να θέλει τον Φινλανδό άσο είναι η Παρτιζάν του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, αλλά είναι δεδομένο πως πλέον θα υπάρξουν αρκετοί μνηστήρες.