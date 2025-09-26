Ανατροπή με Νιλικίνα: Πλησιάζει το deal με τον Ολυμπιακό!

Μια ανάσα από τις υπογραφές με τον Φρανκ Νιλικίνα βρίσκεται ο Ολυμπιακός καθώς όλα δείχνουν πως οδεύει προς λύση το πρόβλημα με το buy out των 300.000€. Ίσως και σήμερα οι ανακοινώσεις

Ανατροπή στην ανατροπή στην υπόθεση του Φρανκ Νιλικίνα, αφού στη Σερβία κάνουν λόγο για συμφωνία του Ολυμπιακού με την Παρτιζάν στις 300.000 ευρώ.

Το σίριαλ του Γάλλου άσου στους «ερυθρόλευκους» ίσως και να πλησιάζει στο τέλος του, αφού όπως αναφέρουν στη Σερβία η ομάδα του Πειραιά τα βρήκε με την Παρτιζάν για την παραχώρηση του Νιλικίνα.

Οι δύο πλευρές, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στη Σερβία, συμφώνησαν στις 300.000 ευρώ, ποσό που ζητούσε εξ αρχής η Παρτιζάν και δεν αποκλείεται ακόμα στη διάρκεια της Παρασκευής (26/9) να επισημοποιηθεί η μεταγραφή.