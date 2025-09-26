Ρέντικ: «Περιμένω την καλύτερη εκδοχή του Λούκα Ντόντσιτς»

Ο προπονητής των Λος Άντζελες Λέικερς στην media day των «Λιμνάνθρωπων», σημείωσε ότι την φετινή σεζόν περιμένει να δει την καλύτερη εκδοχή του Σλοβένου σούπερ σταρ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Τζέι Τζέι Ρέντικ για τον Λούκα Ντόντσιτς:

«Ο ενθουσιασμός του είναι πολύ μεγάλος. Κάθε φορά που τον βλέπω, τον είδατε και στο Eurobasket, ο τρόπος που έπαιξε, κινείται καλύτερα, αμύνεται, είναι διαφορετικός Περιμένω την καλύτερη εκδοχή του Λούκα Ντόντσιτς».

Ο Ρέντικ αναφέρθηκε και στον στόχο που δεν είναι άλλος από το πρωτάθλημα: «Θα ζητήσουμε από τους παίκτες να βρίσκονται σε φόρμα για πρωτάθλημα, να έχουν επικοινωνία σαν πρωταθλητές και πρωταθληματικές συνήθειες... Είναι μια καθημερινή δέσμευση».