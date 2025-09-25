Το επιβεβαίωσε ο Πελίνκα: Οι Λέικερς ανανέωσαν το συμβόλαιο του Ρέντικ

Οι Λος Άντζελες Λέικερς ανανέωσαν το συμβόλαιο του Τζέι Τζέι Ρέντικ, δείχνοντας την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπό του.

Οι ομάδες στο ΝΒΑ προετοιμάζονται για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Οι Λος Άντζελες Λέικερς θα έχουν για πρώτη φορά από την αρχή της σεζόν τον Λούκα Ντόντσιτς στο ρόστερ τους, ενώ στο ρόστερ θα βρίσκεται και ο Λεμπρόν Τζέιμς, ο οποίος έκανε opt-in.

Στην συνέντευξη Τύπου που παραχώραν οι Ρομπ Πελίνκα και Τζέι Τζέι Ρέντικ, ο πρώτος έκανε γνωστό πως οι «Λιμνάνθρωποι» ανανέωσαν το συμβόλαιο του 41χρονου τεχνικού. Έτσι, οι Λέικερς έδειξαν ξανά την εμπιστοσύνη που έχουν στον προπονητή τους, ο οποίος ετοιμάζεται για την δεύτερη σεζόν του στον πάγκο της ομάδας.