Αποκλειστικές εικόνες: Ολοκληρώθηκε η επέκταση στη Θ13, ακόμα πιο… κλουβί το ΟΑΚΑ! (pics)

Το SDNA εξασφάλισε και σας παρουσιάζει την επέκταση της θύρας των οργανωμένων στο Telekom Center Athens, που μετατρέπει το κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων σε... γήπεδο - κλουβί!

Το πάγιο αίτημα των οργανωμένων του «τριφυλλιού» έγινε πράξη από τον Παναθηναϊκό Aktor και τη "White Veil" και το αποτέλεσμα μετά τις εργασίες στο πέταλο του Telekom Center Athens είναι εντυπωσιακό.

Όπως βλέπετε, στις φωτογραφίες που εξασφάλισε το SDNA, η επέκταση της θύρας των «πράσινων» οργανωμένων είναι γεγονός.

Ως εκ τούτου, η παραπάνω αλλαγή θα φέρει μερικές δεκάδες περισσότερους οργανωμένους στα εντός εδρας παιχνίδια της ομάδας του Εργκίν Αταμάν, οι οποίοι θα βρίσκονται πλέον λίγο πιο κοντά στη baseline του glass floor.

Το κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, λοιπόν, γίνεται ακόμα πιο... κλουβί!