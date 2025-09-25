Φορμπς: «Γιάννης και Θανάσης έπαιξαν ρόλο να έρθω στον Άρη» (vid)

Ο Μπριν Φορμπς ήταν η πιο σπουδαία μεταγραφή για τον Άρη στο καλοκαίρι, με τον Αμερικανό γκαρντ να τονίζει πως οι Γιάννης και Θανάσης Αντετοκούνμπο έπαιξαν τον δικό τους ρόλο για να έρθει στους «Κιτρινόμαυρους».

Αναλυτικά όσα είπε στην κάμερα της ΕΡΤ:

Για την έλευσή του στον Άρη:

«Ποιο είναι το κίνητρό μου; Οι νίκες. Ήρθα σε μια ομάδα με σπουδαία παράδοση. Είναι η ιστορία που έχει το club. Θέλω να βοηθήσω στην ανάπτυξη της ομάδας αλλά και στη δική μου.

Πάντα προσπαθώ να είμαι συγκεντρωμένος στο σήμερα και στο μέρος στο οποίο βρίσκομαι. Ήταν μια φοβερή εμπειρία (η κατάκτηση του τίτλου στο ΝΒΑ) αλλά θέλω να χτίσω πάνω σ’ αυτή το μέλλον μου, την επόμενη μέρα του franchise. Θέλω να παραμείνω πεινασμένος και νικητής, συνεχίζοντας την πορεία μου για την οποία θα είμαι περήφανος. Αυτός είναι ο λόγος που βρίσκομαι εδώ. Νιώθω περήφανος για όσα κατάφερα στο παρελθόν αλλά πρέπει να χτίσω το μέλλον».

Για τη σχέση του με τα αδέλφια Αντετοκούνμπο:

«Τόσο ο Γιάννης και όσο και ο Θανάσης είναι σπουδαίοι συμπαίκτες. Ο Γιάννης είναι απίστευτο ταλέντο, τρομερός παίκτης και οι δύο όμως ήταν φανταστικοί συμπαίκτες. Ο Γιάννης είναι πιο χαλαρός και ο Θανάσης σου δίνει τόση ενέργεια. Δεν είχαμε πολύ ώρα για να συζητήσουμε, ήρθαν λίγη ώρα πριν την έναρξη του αγώνα (με το Περιστέρι) αλλά ο Θανάσης είναι ένας από τους βασικούς λόγους που βρίσκομαι εδώ. Έβαλε πολλά πράγματα στις θέσεις τους κι έπαιξε ρόλο σε αυτό που δημιουργήθηκε εδώ. Βασικά και οι δύο είναι σπουδαίοι άνθρωποι».

Στην ερώτηση “Μπορούμε να πούμε ότι ο Θανάσης με τις πληροφορίες που σου έδωσε για τον Άρη σ’ έπεισε να πας στον Άρη;” απάντησε:

«Οπωσδήποτε έπαιξε ρόλο στην απόφασή μου και μάλιστα μεγάλο. Μου μίλησε για την ιστορία, τον εμπιστεύτηκα και μου έδωσε αρκετές πληροφορίες για την ομάδα. Είναι από τους βασικούς λόγους που βρίσκομαι εδώ».

Για την ατμόσφαιρα στο “Nick Galis Hall”:

«Είδα αρκετά βίντεο. Γεμάτο γήπεδο, τρελοί οπαδοί… Είμαι ενθουσιασμένος γιατί δεν έχω αγωνιστεί ποτέ σε τέτοια ατμόσφαιρα με χαρτάκια, πυρσούς και θέλω να το ζήσω».