«Τσεκάρει την αγορά για ψηλό η Μακάμπι»

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ δε θέλει να προχωρήσει σε δραστικές αλλαγές στο ρόστερ της αλλά είναι πιθανό να κινηθεί για την απόκτηση ψηλού αν βρει τον κατάλληλο παίκτη.

Η νέα σεζόν πλησιάζει και οι ομάδες ετοιμάζονται για το πρώτο τζάμπολ της Euroleague. Η Μακάμπι Τελ Αβίβ προχώρησε σε σημαντικές κινήσεις αυτό το καλοκαίρι, με την απόκτηση του Λόνι Ουόκερ να ξεχωρίζει. Ωστόσο, είναι πιθανό ο σύλλογος να κάνει και άλλη κίνηση.

Σύμφωνα με το «sports.walla.co.il» στην Μακάμπι δε σκέφτονται να κάνουν δραστικές αλλαγές στο ρόστερ, όμως «τσεκάρουν» την αγορά και υπάρχουν πιθανότητες να αποκτήσουν κάποιον ψηλό, αν βρεθεί σύντομα η κατάλληλη περίπτωση.

Θυμίζουμε πως η ισραηλινή ομάδα συνδέθηκε με τον Μόντρεζλ Χάρελ, ο οποίος αποτελεί παρελθόν από τους Adelaide 36ers.