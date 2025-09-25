ΠΑΟΚ: Ειδικές μετρήσεις για τους παίκτες

Οι παίκτες του ΠΑΟΚ έχουν ξεκινήσει να ακολουθούν ειδικές μετρήσεις, με τον Δημήτρη Φαράντο να είναι ο εκλεκτός και ο υπεύθυνος γι' αυτές, εξηγώντας την χρησιμότητα τους.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΚΑΕ ΠΑΟΚ:

Στην προετοιμασία μίας ομάδας μπάσκετ, αλλά και στην καθημερινότητα των αθλητών, κάθε λεπτομέρεια είναι σημαντική. Με αυτήν ακριβώς την λογική, πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ, ειδικές μετρήσεις σε παίκτες της ομάδας, στο πλαίσιο ενός προγράμματος που αναλύει τις ανισορροπίες στο σώμα ενός αθλητή.

Οι μετρήσεις έγιναν στο PAOK Sports Arena από τον κ.Δημήτρη Φαράντο (Επιστήμονας Ανθρώπινης Κίνησης - Human Movement Scientist), ο οποίος εξήγησε την χρησιμότητα των μετρήσεων, λέγοντας χαρακτηριστικά…

«Ο Human Movement Scientist, είναι ο άνθρωπος που αναλύει τις ανισορροπίες στο σώμα ενός αθλητή. Οι αδυναμίες και οι ανισορροπίες στο σώμα ενός αθλητή, μπορούν να οδηγήσουν σε ένα πολύ προσωποποιημένο πρόγραμμα βελτίωσης, αλλά μπορεί να συσχετιστούν και με σοβαρούς τραυματισμούς, για αυτό και η πρόβλεψη ρίσκου, μπορεί να είναι καθοριστικά χρήσιμη σε μία ομάδας. Αυτό προέκυψε άλλωστε σαν αποτέλεσμα μετά από τις περισσότερες από 90.000 αναλύσεις που έχουμε κάνει πιλοτικά σε ομάδες του ΝΒΑ, αλλά και την εκπαίδευσή μας σε εξειδικευμένες εμβιομηχανικές μετρήσεις από τον David Alexander και τον Donnie Raimon, υπεύθυνων κορυφαίων αθλητών του ΝΒΑ. Οι μετρήσεις έγιναν χωρίς να το γνωρίζουν οι ομάδες, αλλά παρακολουθώντας τις κινήσεις των αθλητών. Κάνοντας τις απαραίτητες αναλύσεις, βρήκαμε τρομερή συσχέτιση με τραυματισμούς που προέκυψαν στη διάρκεια της σεζόν.

Αυτές τις μετρήσεις, για να εντοπίσουμε τις ανισορροπίες στο σώμα των αθλητών κάναμε και τώρα, σε ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα για την Ευρώπη.

Θέλω να ευχαριστήσω τον ΠΑΟΚ και τον γυμναστή της ομάδας κ.Βασιλείου, που με κάλεσε ώστε να κάνουμε τις μετρήσεις αυτές. Είναι πολύ σημαντικό να συνεργαστείς με άρτια καταρτισμένους επαγγελματίες και ειδικά σε ένα θέμα, που για τους περισσότερους αθλητές είναι πρωτόγνωρο και χρειάζεται χρόνο προκειμένου να κατανοήσουν την σημασία και την χρησιμότητά του».