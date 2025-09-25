«Η Ρεάλ "έκλεψε" από την Μπαρτσελόνα τον κορυφαίο φυσικοθεραπευτή της Ισπανίας»

Ο Ντέιβιντ Ουρμπάνο, ο οποίος ήταν φυσικοθεραπευτής στην Μπαρτσελόνα τα τελευταία 10 χρόνια, συμφώνησε να συνεχίσει την καριέρα του στην Ρεάλ Μαδρίτης.

Η «Mundo Deportivo» αναφέρει πως σύμφωνα με πηγές του «Sports World» η Ρεάλ Μαδρίτης προχώρησε σε μία πολύ μεγάλη κίνηση, καθώς έκανε δικό της τον Ντέιβιντ Ουρμπάνο. Πρόκειται για τον καλύτερο φυσικοθεραπευτή στο ισπανικό μπάσκετ, ο οποίος τα τελευταία δέκα χρόνια ήταν στην Μπαρτσελόνα. Μάλιστα, ο Ουρμπάνο ήταν ήδη στον πάγκο της Ρεάλ στα φιλικά προετοιμασίας ενόψει της νέας σεζόν.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα ο Σέρτζιο Σκαριόλο ήταν αυτός που τον ήθελε στη «Βασίλισσα», καθώς έχει συνεργαστεί μαζί του και στην ισπανική ομάδα, τόσο στα πρώτα του χρόνια (2021-12) αλλά και αργότερα (2015-2022).

Την ίδια ώρα, ο Ουρμπάνο έχει αρκετά καλές σχέσεις με τους Σέρτζιο Ροντρίγκες και Φελίπε Ρέγιες και στο παρελθόν έχει συνεργαστεί και με τον Φελίπε Σεγκούρα, τον υπεύθυνο του ιατρικού τμήματος της Ρεάλ, όταν οι δυο τους ήταν στην Γρανάδα.