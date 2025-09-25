Ζήσης: «Στην Εθνική προσπαθούμε να βρούμε ανθρώπους που ταιριάζουν στον τρόπο που θέλουμε να παίξουμε»

Ο Νίκος Ζήσης «φιλοξενήθηκε» στην εκπομπή «Κάθε πόλη μια μπασκέτα» του EOK WebRadio και μεταξύ άλλων μίλησε στον τρόπο παιχνιδιού της Εθνικής.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

Για το πώς ξεκίνησε η δική του πορεία στο e-basketball: «Για κάποιον που δεν έχει καμία επαφή, είναι απλά ένα άθλημα που για να γίνεις καλύτερος πρέπει να αφιερώνεις χρόνο, να διαβάζεις, να παρακολουθείς πώς παίζουν οι άλλοι. Το φοβερό για εμένα και στην ηλικία που είμαι, στα 40 μου χρόνια, είναι πως κάποιος μπορεί να το ξεκινήσει αυτό 30 χρονών, να μην έχει ακουμπήσει ποτέ μπάλα μπάσκετ και να φτάσει μετά από κάποια χρόνια να διεκδικείς έπαθλα σε τουρνουά, να πληρώνεσαι με μισθό και όλα αυτά».

Για το αν υπάρχει scouting στο e-basketball: «Βεβαίως υπάρχει scouting. Επειδή στο ψηλότερο επίπεδο που παίζεται το παιχνίδι που ανταγωνιζόμαστε είναι στάνταρ οι άνθρωποι που βρίσκονται αντιμέτωποι, τα τελευταία 3-4 χρόνια της e-FIBA είναι γνωστοί οι αντίπαλοί μας στις μεγάλες ομάδες. Ξέρουμε πώς θα παίξει η Τουρκία, ασχέτως αν δε μπορούσαμε να το σταματήσουμε εύκολα, πώς θα παίξει η Ιταλία, που παίζει λίγο διαφορετικά με πολλά plays στο παιχνίδι της και με of-ball κινήσεις. Υπάρχει scouting και υπάρχουν και στρατηγικές για να τους σταματήσουμε. Πέρυσι δεν πήγαμε τόσο καλά, δε δούλεψε τόσο καλά το κομμάτι του scouting, αλλά πρόπερσι πήραμε δυο νίκες σταματώντας απλά αυτά που έκαναν οι Γάλλοι και Ιταλοί. Το πρόβλημα είναι στις ομάδες που δεν είναι γνωστοί οι παίκτες, πράγμα το οποίο το αντιμετωπίσαμε και πέρυσι, με το Κόσοβο αν θυμάμαι καλά. Δεν ξέραμε κανέναν και έπρεπε να κάνουμε scouting μες στον αγώνα ουσιαστικά. Scouting έχουν και οι παίκτες μας, γιατί έχουμε αρκετούς παίκτες που παίζουν τουλάχιστον 4-5 χρόνια που παίζουν σε επίπεδο τουρνουά. Υπάρχουν παίκτες που ξέρουν πώς παίζουν οι αντίπαλοί τους και έχουν και φιλίες μεταξύ τους».

Για το αν παρακολουθούν βίντεο μετά τους αγώνες: «Σε αυτό το κομμάτι δεν έχουμε φτάσει σε ψηλά επίπεδα. Δεν είναι εύκολο το βίντεο, γιατί πρέπει να θυμόμαστε πως οι αθλητές μας είναι εθελοντές. Δεν έχουν τον πολύ ελεύθερο χρόνο για να μπορούν να δουν και μία ώρα βίντεο μαζί με εμένα που θα κάτσω να το δω. Σίγουρα, όμως, γίνεται ανάλυση έτσι ώστε να δούμε τι μπορούμε να φτιάξουμε στο επόμενο ματς. Πάλι μέσα στα ματς είναι πολύ micro οι αλλαγές που μπορούν να γίνουν».

Για την επιλογή των παικτών του ρόστερ: «Καταρχάς, στο ψηλότερο επίπεδο το 90% των παικτών χρησιμοποιούν τα ίδια αρχέτυπα. Όλοι έχουν τον ίδιο playmaker πάνω-κάτω, απλά κάποιοι τον παίζουν διαφορετικά ανάλογα με το πόσο καλό skill έχεις στα δάχτυλα. Μπαίνει μέσα το basketball IQ, η διαχείριση του θυμού σου, το πώς αντιδράς σε συνθήκες πίεσης και όλα αυτά. Για να διαλέξουμε εμείς, υπάρχει μια διαδικασία με βάση δεδομένων, έχουμε scouting report για όλους τους γνωστούς μας παίκτες, περιμένουμε να μας στείλει κάποιος βίντεο που παίζει και σε τι τουρνουά παίζει. Έχουμε ένα γενικό πλάνο παιχνιδιού, να είμαστε πέντε παίκτες με διαφορετικά αρχέτυπα ο καθένας, όπου ο καθένας κάνει κάτι πάρα πολύ καλά. Η διαφορά γίνεται όταν χρειάζεται να παίξουμε situational basketball, που μετράει το τι αποφάσεις θα πάρουμε σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Στο κορυφαίο επίπεδο ο καθένας είναι σούπερ εξειδικευμένος».

Για τον τρόπο παιχνιδιού της Εθνικής: «Προσπαθούμε να βρούμε τους ανθρώπους που ταιριάζουν στον τρόπο που θέλουμε να παίξουμε. Είναι ο κλασσικός ελληνικός τρόπος, με πολλή άμυνα και στην επίθεση τίμια να κερδίσουμε. Είναι πολύ μεγάλο το skillgap στην άμυνα. Αν κάποιος μπορεί να παίξει άμυνα θα κερδίσεις πολύ περισσότερα ματς απ’ όσα θα χάσει. Το αν κάποιος έχει basketball IQ, έχει μάθει να είναι μέλος σε μια ομάδα, είναι καλός συμπαίκτης, δίνει την έξτρα πάσα, κάνει την περιστροφή, εμπιστεύεται τον συμπαίκτη του, είναι πολύ μεγάλο μέρος της επιτυχίας».