Πάντερ για τη νέα σεζόν με την Μπαρτσελόνα: «Αν μείνουμε υγιείς, θα είμαστε διεκδικητές του τίτλου»

Ο Κέβιν Πάντερ μίλησε για την περσινή αποτυχία της Μπαρτσελόνα, την ενίσχυση του ρόστερ των Καταλανών και το ρόστερ της νέας σεζόν, τονίζοντας πως οι «μπλαουγκράνα» μπορούν να διεκδικήσουν κάθε τίτλο, αν μείνουν υγιείς.

Αναλυτικά όσα είπε σε συνέντευξη που παραχώρησε στην "AS":

Για την προετοιμασία των Καταλανών: «Είμαι καλά, νιώθω όμορφα. Η προετοιμασία ήταν δυνατή, όλα πηγαίνουν αρκετά καλά. Ανυπομονώ να παίξουμε επίσημα παιχνίδια. Τώρα έχουμε όλη την ομάδα, όπως και τον Σενγκέλια, που ήταν ο τελευταίος που ενσωματώθηκε».

Για το τι πήγε λάθος πέρυσι: «Πολλοί τραυματισμοί. Ξεκινήσαμε άσχημα στη ACB και δυσκολευτήκαμε στην αρχή. Μετά βρήκαμε ρυθμό και αυτό μας βοήθησε να τερματίσουμε πέμπτοι στο πρωτάθλημα και στη Euroleague. Υπήρχαν σκαμπανεβάσματα, τραυματισμοί, αλλά παρ’ όλα αυτά ήμασταν ένα-δύο παιχνίδια μακριά από το πλεονέκτημα έδρας. Δεν θα έλεγα ότι όλα πήγαν άσχημα. Το μόνο κακό ήταν πως δεν κατακτήσαμε τίτλους. Αυτό ήταν το μοναδικό που μας έλειψε».

Για τις νέες προσθήκες στο ρόστερ: «Έχουμε πέντε μεταγραφές: τον Σενγκέλια, τον Κλάιμπερν, τον Κέιλ, τον Νόρις και τον Χουάνι. Με τον "Τόκο" και τον Κλάιμπερν προσθέτουμε εμπειρία, κάτι που κάνει τα πράγματα πιο εύκολα για εμάς. Ο Χουάνι έχει πολύ ταλέντο, το έχει ήδη αποδείξει στο πρωτάθλημα. Και οι Μάιλς - Νόρις έρχονται πεινασμένοι, με όρεξη να αποδείξουν την αξία τους. Νομίζω ότι είναι ένας καλός συνδυασμός».

Για τους βασικούς ανταγωνιστές στην Euroleague: «Σκέφτομαι μόνο εμάς. Πέρσι ήμασταν ένα σουτ μακριά από το Final Four, παρ’ όλους τους τραυματισμούς. Με μια υγιή ομάδα, πιστεύω πως η ιστορία θα ήταν διαφορετική. Αν είμαστε όλοι υγιείς, είμαστε διεκδικητές».

Για το αν πιστεύει πως η Μπαρτσελόνα μπορεί να κατακτήσει όλους τους τίτλους: «Ναι. Είναι πολύ δύσκολο, αλλά όχι αδύνατο. Με το ταλέντο, την "πείνα" και τη φρεσκάδα που έχουμε, κάθε τίτλος είναι εκεί για να τον διεκδικήσουμε. Αυτή πρέπει να είναι η νοοτροπία: αν δεν σκέφτεσαι τη νίκη, βρίσκεσαι σε λάθος άθλημα».