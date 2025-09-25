Μαχμούτογλου: «Στη Φενέρμπαχτσε πρέπει να ενωθούμε και να μην ακούμε κανέναν»

Ο αρχηγός της Φενέρμπαχτσε, Μελίχ Μαχμούτογλου, μίλησε για την κατάκτηση του Super Cup και τη συνέχεια των πρωταθλητών Ευρώπης.

Αναλυτικά όσα είπε ο Τούρκος σουτέρ:

«Είναι απίστευτα σημαντικό να ξεκινάς τη σεζόν με ένα τρόπαιο. Αλλά κυρίως, θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Αλί Κοτς, τον αδερφό μου Σερτάτς (Σερτάτς Κομσούογλου) και όλη τη διοικητική μας ομάδα. Ζήσαμε πραγματικά υπέροχες στιγμές. Πρόσφατα ήρθαν σε μία προπόνησή μας και συγκινηθήκαμε βαθιά. Πάντα είχα μια ξεχωριστή θέση στις καρδιές τους, και πάντα θα έχω.

Έχουν αφήσει τεράστιο αποτύπωμα στην ομάδα. Θέλουμε να καλωσορίσουμε τον πρόεδρο Σαντετίν και να τον συγχαρούμε που ξεκινά τη σεζόν με ένα τρόπαιο. Η σεζόν θα είναι μεγάλη. Είναι υπέροχο να την ξεκινάς με ένα τρόπαιο για το ηθικό και το κίνητρο. Ας είναι αυτό το τρόπαιο ένα δώρο σε όλη την κοινότητα και τους φιλάθλους μας. Δείξαμε πραγματικά σε όλους πόσο μεγάλη είναι η οικογένεια και η κοινότητα της Φενέρμπαχτσε. Όλη η διοίκηση ήταν μαζί και πανηγυρίσαμε το τρόπαιο. Σηκώσαμε την κούπα με τον πρόεδρο Σαντετίν και τον Σερτάτς.

Ίσως το παιχνίδι να μπορούσε να είναι πιο εύκολο, αλλά έτσι είναι όταν παίζεις σε τελικό. Από εδώ και πέρα, ας είμαστε ενωμένοι και να μην ακούμε κανέναν. Έχουμε τη δύναμη να ξεπεράσουμε τα πάντα. Υπάρχουν πολλοί που θέλουν να μας ρίξουν, ας μην αφήσουμε κανέναν να το καταφέρει. Να μη λυγίσουμε και να μείνουμε ενωμένοι. Οι πρόεδροί μας το έχουν ήδη δείξει αυτό. Ελπίζω οι φίλαθλοί μας να συνεχίσουν να πιστεύουν σε εμάς σε όλα τα τμήματα. Σας ευχαριστώ».