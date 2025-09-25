Ο Ντόντσιτς θέλει να πάρει τον ρόλο του ηγέτη φέτος

Ο Λούκα Ντόντσιτς πραγματοποίησε ένα τρομερό Eurobasket και είναι έτοιμος να γίνει ηγέτης και στους Λος Άντζελες Λέικερς.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς ετοιμάζονται για τη νέα σεζόν, η οποία θα είναι η πρώτη ολόκληρη του Λούκα Ντόντσιτς ως «Λιμνάνθρωπος». Ο Σλοβένος αστέρας υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με την ομάδα και είδε να γίνονται σημαντικές προσθήκες (Έιτον, Σμαρτ, ΛαΒάρια).

Ο Ντόντσιτς γνωρίζει πως πρέπει να είναι ηγέτης εντός και εκτός παρκέ και θέλει να το κάνει αυτό με το να μιλάει και να επικοινωνεί περισσότερο. «Θέλω να πω, ήταν μάλλον κάτι που έπρεπε να κάνω - ειδικά από τη στιγμή που έχω δει πολύ μπάσκετ τώρα. Έτσι έχω περάσει πολλά - οπότε ήταν κάτι σαν, πρέπει να το κάνω αυτό για να βοηθήσω, για να βοηθήσω τους άλλους.

Το να είσαι ηγέτης, μερικές φορές είναι άνετο, μερικές φορές όχι. Μερικές φορές είναι υπέροχο να είσαι ηγέτης και μερικές φορές πρέπει να πεις πράγματα που δεν θέλεις, αλλά αυτό είναι μέρος του να είσαι ηγέτης» είπε στο «Athletic».