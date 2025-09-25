Πίπεν: «Δεν ξέρω αν ο Γιόκιτς και ο Ντόντσιτς θα κυριαρχούσαν στην εποχή μου»

Ο Σκότι Πίπεν σύγκρινε εποχές και super teams του ΝΒΑ, κάνοντας δηλώσεις που συζητήθηκαν στις ΗΠΑ.

Αναλυτικά όσα είπε στην "Marca":

Για το τι θα γινόταν αν αντιμετώπιζαν οι Σικάγο Μπουλς των '90s τους Ουόριορς των προηγούμενων ετών: «Εξαρτάται από τους κανονισμούς. Αν εφαρμόζονταν οι κανονισμοί των ’90s, ο Στεφ Κάρι δεν θα ήταν ο ίδιος παίκτης. Από την άλλη, αν μας έβαζες στη δική του εποχή, θα νιώθαμε απόλυτα ελεύθεροι. Κανείς δεν σε κρατάει, κανείς δεν σε σταματάει. Δεν ξέρω ποιος θα κέρδιζε. Η ομάδα μας δεν ήταν φτιαγμένη για να βάζει 25 τρίποντα σε 50 προσπάθειες ανά παιχνίδι. Πιθανότατα σε αυτό το σενάριο οι Ουόριορς θα κέρδιζαν, γιατί στηρίζονταν σε δύο ελίτ σουτέρ, τον Στεφ και τον Κλέι Τόμπσον. Εμείς παίζαμε με δύναμη, αμυνόμασταν σκληρά. Αναγκάζαμε τις ομάδες να σκοράρουν μόνο 75 με 80 πόντους. Σήμερα, αυτό είναι σχεδόν αδύνατο».

Για το αν ο Νίκολα Γιόκιτς και ο Λούκα Ντόντσιτς θα ήταν κυρίαρχοι στην εποχή του: «Δεν ξέρω αν θα μπορούσαν να κυριαρχήσουν. Στη δεκαετία του ’80 και του ’90 πιέζαμε σε όλο το γήπεδο. Θα μπορούσε ο Γιόκιτς να κατεβάσει την μπάλα κάτω από τέτοια πίεση; Δεν ξέρω. Φυσικά, ο Γιόκιτς έχει εξαιρετική ορατότητα και πασάρει πολύ καλά, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι θα ένιωθε άνετα σε καταστάσεις που θα έπρεπε να περάσει τη μπάλα στο μισό γήπεδο υπό συνεχή πίεση».