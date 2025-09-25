ESPN: Τέταρτος καλύτερος παίκτης στο ΝΒΑ ο Αντετοκούνμπο

Η νέα σεζόν του ΝΒΑ πλησιάζει και το ESPN δημοσίευσε μία λίστα με προβλέψεις για τους κορυφαίους παίκτες στον «μαγικό κόσμο» τη νέα σεζόν.
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται στην τέταρτη θέση της λίστας, έχοντας μπροστά του τους Λούκα Ντόντσιτς, Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ και Νίκολα Γιόκιτς.
Αναλυτικά η δεκάδα:
1) Νίκολα Γιόκιτς
2) Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ
3) Λούκα Ντόντσιτς
4) Γιάννης Αντετοκούνμπο
5) Βίκτορ Ουεμπανιάμα
6) Άντονι Έντουαρντς
7) Στεφ Κάρι
8) Λεμπρόν Τζέιμς
9) Κέβιν Ντουράντ
10) Τζέιλεν Μπράνσον