ESPN: Τέταρτος καλύτερος παίκτης στο ΝΒΑ ο Αντετοκούνμπο

Το ESPN δημοσίευσε μία λίστα με τις προβλέψεις για τους κορυφαίους παίκτες στο ΝΒΑ τη νέα σεζόν, με την Γιάννη Αντετοκούνμπο να βρίσκεται στην τέταρτη θέση.

Η νέα σεζόν του ΝΒΑ πλησιάζει και το ESPN δημοσίευσε μία λίστα με προβλέψεις για τους κορυφαίους παίκτες στον «μαγικό κόσμο» τη νέα σεζόν.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται στην τέταρτη θέση της λίστας, έχοντας μπροστά του τους Λούκα Ντόντσιτς, Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ και Νίκολα Γιόκιτς.

Αναλυτικά η δεκάδα:

1) Νίκολα Γιόκιτς

2) Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ

3) Λούκα Ντόντσιτς

4) Γιάννης Αντετοκούνμπο

5) Βίκτορ Ουεμπανιάμα

6) Άντονι Έντουαρντς

7) Στεφ Κάρι

8) Λεμπρόν Τζέιμς

9) Κέβιν Ντουράντ

10) Τζέιλεν Μπράνσον