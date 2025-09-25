MENU
ESPN: Τέταρτος καλύτερος παίκτης στο ΝΒΑ ο Αντετοκούνμπο

Το ESPN δημοσίευσε μία λίστα με τις προβλέψεις για τους κορυφαίους παίκτες στο ΝΒΑ τη νέα σεζόν, με την Γιάννη Αντετοκούνμπο να βρίσκεται στην τέταρτη θέση.

Η νέα σεζόν του ΝΒΑ πλησιάζει και το ESPN δημοσίευσε μία λίστα με προβλέψεις για τους κορυφαίους παίκτες στον «μαγικό κόσμο» τη νέα σεζόν.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται στην τέταρτη θέση της λίστας, έχοντας μπροστά του τους Λούκα Ντόντσιτς, Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ και Νίκολα Γιόκιτς.

Αναλυτικά η δεκάδα:

1) Νίκολα Γιόκιτς
2) Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ
3) Λούκα Ντόντσιτς
4) Γιάννης Αντετοκούνμπο
5) Βίκτορ Ουεμπανιάμα
6) Άντονι Έντουαρντς
7) Στεφ Κάρι
8) Λεμπρόν Τζέιμς
9) Κέβιν Ντουράντ
10) Τζέιλεν Μπράνσον

