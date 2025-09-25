Στους Κινγκς ο Τζον Έλμορ

Οι Σακραμέντο Κινγκς υπέγραψαν τον Τζον Έλμορ μετά την κατάκτηση της G-League.

Σύμφωνα με τον Πολ Γκαρσία του «The Spot Up Shot» οι Σακραμέντο Κινγκς υπέγραψαν με Exhibit 10 συμβόλαιο τον Τζον Έλμορ.

Ο 29χρονος το 2019 δεν έγινε draft στο ΝΒΑ και από τότε έχει περάσει από την Ιταλία, την Ελλάδα, την Λιθουανία, την Τουρκία αλλά και την G-League.

Πέρσι αγωνίστηκε με την ομάδα των Κινγς στην G-League και κατέκτησε τον τίτλο, ενώ αργότερα υπέγραψε στην Μανίσα. Στην G-League σε 34 ματς την περασμένη σεζόν είχε κατά μέσο όρο 10,4 πόντους, 3,6 ριμπάουντ, 4,8 ασίστ και 1,4 κλεψίματα, ενώ στην Μανίσα σε 4 αγώνες μέτρησε 4,3 πόντους, 2 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Σημειώνεται πως αυτό είναι το δεύτερο Exhibit 10 συμβόλαιο των Κινγς ενόψει του καμπ, με τον Τέρενς Ντέιβις να έχει υπογράψει το άλλο.