Πήρε θέση για τη Γάζα ο Ρούμπιο: «Είναι αδιανόητο να συνεχίσουμε την καθημερινή ζωή μας με όσα συμβαίνουν»

Ο Ρίκι Ρούμπιο πήρε ξεκάθαρη θέση σε δηλώσεις του για τα όσα συμβαίνουν στη Γάζα, τονίζοντας πως θα πρέπει να δοθεί λύση άμεσα».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Για μένα, εξαιτίας ενός πολέμου σαν κι αυτόν, ο κόσμος θα έπρεπε να σταματήσει, να τον επιλύσει και μετά να προχωρήσει. Μακάρι να μην υπήρχαν πόλεμοι στον κόσμο.

Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να βοηθάμε αυτούς τους ανθρώπους που περνούν δύσκολες στιγμές. Μπορούμε να μιλήσουμε για το αν μια ομάδα πρέπει να παίζει ή όχι, αλλά αυτό ξεπερνά κατά πολύ μια ομάδα μπάσκετ.

Πρόκειται για ζωές, για παιδιά που πεθαίνουν. Είναι αδιανόητο να μπορούμε να συνεχίσουμε με την κανονική καθημερινή ζωή γνωρίζοντας ότι συμβαίνουν αυτά τα πράγματα».