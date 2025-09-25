Μπαίνει τσάρτερ για Μπασκόνια-Παναθηναϊκός: Κόσμος και ομάδα ταξιδεύουν ξανά μαζί!

Το Aktina Travel οδηγεί και πάλι στο εξωτερικό ομάδα και κόσμο μαζί. Το τσάρτερ άνοιξε και πλέον όποιος προλάβει θα ταξιδέψει μαζί με τους παίκτες για τη Βιτόρια και το πρώτο εκτός έδρας ματς του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα.

Ο Επτάστερος ξεκινάει τη φετινή του εκτός έδρας περιπέτεια στη Euroleague από τη Βιτόρια, απέναντι στην Μπασκόνια, την οποία αντιμετωπίζει την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου.

Για μία ακόμα φορά ο κόσμος της ομάδας αναμένεται να βρεθεί δίπλα στην ομάδα του Αταμάν και θα έχει την ευκαιρία να ταξιδέψει μαζί με την αποστολή, μέσω του Aktina Travel.

Το τσάρτερ έχει ήδη ανοίξει και πλέον όποιος προλάβει θα "πετάξει" μαζί με τους παίκτες για τη Βιτόρια, το διήμερο 8-10 Οκτωβρίου.

Η τιμή κατ' άτομο σε δίκλινο δωμάτιο είναι 575€ και σε μονόκλινο 670€.

Το πακέτο περιλαμβάνει:

-Θέση στην απευθείας πτήση charter της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR (Sky Express)

-1 διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο 4* με πρωϊνό

-Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο και το BUESA ARENA

-Φόρους αεροδρομίων

-Ασφάλεια αστικής ευθύνης

Σημείωση: Δεν περιλαμβάνεται το εισιτήριο αγώνα το οποίο είναι εξασφαλισμένο.

Η πτήση charter της ΚΑΕ Παναθηναϊκός θα αναχωρήσει το πρωί της Τετάρτης 8 Οκτωβρίου και θα επιστρέψει την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου.

Για κρατήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Aktina Travel Group στα τηλέφωνα 2109002659 και 6978114525 (Δευτέρα – Παρασκευή 09.00-18.00) ή να στείλουν mail στο [email protected]