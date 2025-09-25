Μίγιοβιτς: «Η ΑΕΚ είναι μεγάλη ομάδα, θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί κόντρα σε όλους»

Ο Στέβαν Μίγιοβιτς, άμεσος συνεργάτης του Ντράγκαν Σάκοτα, στις δηλώσεις του κατά την αποχώρηση της ΑΕΚ για τη Ρόδο και το Super Cup στάθηκε στην ευκαιρία που έχει μπροστά της η Ένωση.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για το ποιο είναι το στοιχείο που θα δώσει την ΑΕΚ την πρόκριση στον τελικό: «Έχουμε κάνει πολύ καλή προετοιμασία, θέλουμε να δείξουμε τι έχουμε κάνει μέχρι στιγμής. Για εμάς είναι ένα μέρος της pre season και θέλουμε να δείξουμε τι έχουμε κάνει μέχρι στιγμής. Ελπίζουμε να έχουμε ένα καλό τουρνουά και το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εμάς».

Για το αν η επίθεση είναι το βασικό κλειδί της ΑΕΚ: «Ναι. Είμαστε η ΑΕΚ, είμαστε μία μεγάλη ομάδα, θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί με όλες τις ομάδες και ελπίζουμε να είμαστε στον τελικό».