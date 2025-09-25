Γκρέι: «Η νοοτροπία μας είναι να κερδίζουμε πάντα»

Ο ΡαϊΚουάν Γκρέι στις δηλώσεις του κατά την αποχώρηση της ΑΕΚ για τη Ρόδο και το Super Cup στάθηκε στη νοοτροπία νικητή που έχει η Ένωση.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Νομίζω ότι η νοοτροπία μας είναι πάντα να κερδίζουμε. Αυτό είναι και το δικό μου σκεπτικό: να πάμε να κερδίσουμε το τρόπαιο του Σούπερ Καπ. Στο μυαλό μας έχουμε να πάρουμε όσο το δυνατόν περισσότερες νίκες και να χτίσουμε για τη regular season. Παιχνίδι με το παιχνίδι. Πρώτο ματς με τον Προμηθέα Πατρών, θα είναι καλή αναμέτρηση, είναι καλή ομάδα. Προφανώς, είναι νωρίς στη σεζόν, οπότε μπορεί να γίνει οτιδήποτε. Νομίζω πρέπει να έχουμε την ίδια προσέγγιση, ανεξάρτητα από τον αντίπαλο, θέλουμε να κερδίσουμε και να περάσουμε στον τελικό. Πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας την Παρασκευή και ελπίζουμε να τα καταφέρουμε».

Για την αν η επίθεση της ΑΕΚ: «Δεν ξέρω. Νομίζω εσείς θέλετε να βλέπετε πολλά σκορ, αλλά για εμάς η άμυνα είναι το βασικότερο. Να μπορούμε να περιορίζουμε τις ομάδες. Στην επίθεση μπορούμε να σκοράρουμε απέναντι σε οποιονδήποτε. Είναι δύσκολο να βάζεις τόσους πολλούς πόντους και να δέχεσαι ταυτόχρονα τόσους. Αν εστιάσουμε στην άμυνα, τότε στην επίθεση θα τα καταφέρουμε σίγουρα».

Για αν θα αγωνιστεί: «Αυτό είναι το πλάνο. Θα δούμε. Δεν εξαρτάται μόνο από μένα, είναι απόφαση της ομάδας. Θα δούμε πώς θα πάει».