Η Γαλλική Ομοσπονδία κατέβασε την ανάρτηση για τον Ντιλικινά στον Ολυμπιακό

Η Γαλλική Ομοσπονδία μάλλον βιάστηκε στην περίπτωση του Φρανκ Ντιλικινά, κατεβάζοντας τελικά την ανάρτηση που ουσιαστικά ανακοίνωνε τον παίκτη στον Ολυμπιακό.

Η υπόθεση της μετακίνησης του Ντιλικινά στους «ερυθρόλευκους» μόνο τελειωμένη δεν είναι, κάτι που επιβεβαίωσε και ο Γιώργος Μπαρτζώκας σε δηλώσεις του, με τη Γαλλική Ομοσπονδία να κατεβάζει την ανάρτηση για τη μεταγραφή.

Οι Γάλλοι την Τρίτη (23/9) στα social media με ανάρτησή τους πήγαν τον Ντιλικινά ήδη στον Ολυμπιακό, δίνοντας βάση στην παροικία των «τρικολόρ» που μεγαλώνει.

Ωστόσο δύο μέρες μετά και με τη μεταγραφή να μην έχει ολοκληρωθεί ακόμα, η Γαλλική Ομοσπονδία κατέβασε την ανάρτηση και πλέον κι εκείνη περιμένει την τελική έκβαση της υπόθεσης.