Φρένο για Ντιλικινά από Μπαρτζώκα: «100% δεν θα έχουμε νέο παίκτη στην Ισπανία» (vids)

Προσωρινό πάγο στην υπόθεση Ντιλικινά έβαλε ο Μπαρτζώκας αναφέροντας πως στην πρεμιέρα της Εuroleague το ρόστερ θα αγωνιστεί όπως έχει μέχρι αυτή τη στιγμή.

O προπονητής του Ολυμπιακού ξεκαθάρισε πως τουλάχιστον μέχρι την πρεμιέρα της Euroleague και το ταξίδι των «ερυθρόλευκων» στην Ισπανία για τη «διαβολοβδομάδα» δεν θα υπάρχει προσθήκη στην ομάδα, βάζοντας φρένο προς το παρόν στην υπόθεση του Φρανκ Ντιλικινά.

Κάτι που φανερώνει πως οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Παρτιζάν δεν έχουν ακόμα αίσιο τέλος.

«100% δεν θα έχουμε νέο παίκτη στην Ισπανία», ανέφερε ο Μπαρτζώκας σε ερώτηση κατά την αποχώρηση του Ολυμπιακού για τη Ρόδο.

Αναλυτικά όσα είπε:

Το εάν είναι ευκαιρία για να βρει χημεία η ομάδα: «Δεν νομίζω ότι καμία ομάδα έχει χημεία, ούτε οι αντίπαλοί μας θα είναι ιδιαίτερα έτοιμοι, αλλά αυτή είναι η διαδικασία. Είναι ένας τίτλος που παίζεται νωρίς στη χρονιά, πριν ξεκινήσουν πρωτάθλημα και EuroLeague, οπότε καλούμαστε να δείξουμε το επίπεδό μας».

Το πώς διαχειρίζεται ο Ολυμπιακός την απουσία του Παναθηναϊκού: «Δεν το έχω σκεφτεί καθόλου. Να σας πω την αλήθεια, είτε έπαιζε ο Παναθηναϊκός, είτε όχι, εμείς έχουμε έναν στόχο, να κερδίσουμε το Κύπελλο. Έχουμε σεβασμό σίγουρα στους αντιπάλους μας. Αρχικά στην Καρδίτσα που παίζουμε αύριο και οπωσδήποτε θεωρούμε ότι η ομάδα μας έχει ποιότητα και ταλέντο, σε όποια διοργάνωση παίζει, να διεκδικεί τον τίτλο. Μένει να δούμε τώρα σε ποιο βαθμό είμαστε έτοιμοι, πόσο καλά θα παίξουμε και φυσικά επαναλαμβάνω ότι ο αντίπαλος πάντα παίζει ρόλο. Έχουμε καλή άποψη για την Καρδίτσα, είναι καλή ομάδα».

Για το ότι δεν θα υπάρχει ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό: «Εσείς το θέλετε μάλλον οι δημοσιογράφοι, γιατί θα είχε μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Δεν με νοιάζει. Παίξαμε με 4 ομάδες της Euroleague στην Κύπρο και στην Κρήτη, που ήρθαν πόλο δυνατά τεστ για εμάς. Μας βοήθησαν πολύ στο να βελτιώσουμε. Και ξέρετε ότι την επόμενη Τρίτη και την Πέμπτη θα παίξουμε στην Ισπανία, οπότε από αυτή την άποψη καλό είναι που δεν έχουμε ένα ακόμα παιχνίδι τέτοιας σημασίας κι έντασης.

Για την κατάσταση του Έβανς: «Δεν υπάρχει κάτι καινούριο. Είναι μαζί μας στο ταξίδι. Έχει ξεκινήσει ενδυνάμωση και θεραπείες κι ελπίζουμε το συντομότερο δυνατόν να είναι πίσω μαζί μας».

Για το τι θέλει να δει από τον Ολυμπιακό: «Να έχει μεγαλύτερη σταθερότητα όπως εκτελεί αμυντικά κι επιθετικά γιατί έχουμε αρκετά πάνω κάτω γιατί είναι ξεκίνημα στην χρονιά. Στα φιλικά που παίξαμε είχαμε κάποια διαστήματα που παίζουμε πολύ καλά και κάποια που είναι κενά. Το πρόβλημα είναι κατά κάποιο τρόπο φυσιολογικό γιατί έχουμε καινούριους παίκτες, οι οποίοι παίζουνε αρκετό χρόνο στην ομάδα, αλλά σίγουρα πρέπει να αυξήσουμε τα διαστήματα που παίζουμε καλά γιατί αρχής γενομένης από το τουρνουά τώρα αλλά και την Euroleague δεν συγχωρούνται τα κακά διαστήματα».