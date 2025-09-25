Πάρα: «Η Μπαρτσελόνα πρέπει να κερδίζει πάντα τίτλους, θα είναι μία καλή σεζόν»

Ο Τζοέλ Πάρα σε δηλώσεις του μίλησε για τη μεταγραφική ενίσχυση και τους στόχους της Μπαρτσελόνα στη φετινή σεζόν.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο «Μundodeportivo»:

Για τις νέες προσθήκες στην Μπαρτσελόνα: «Λοιπόν, είμαι πολύ χαρούμενος με τις νέες προσθήκες. Είναι εδώ δύο εβδομάδες περισσότερο από ό,τι παίξαμε στο Εurobasket. Γνωρίζουμε ο ένας τον άλλον. Έχουμε ακόμα αυτή την εβδομάδα για να βελτιώσουμε τα πράγματα. Δεν μπορέσαμε να παίξουμε στον τελικό του Καταλανικού Πρωταθλήματος, αλλά νομίζω ότι η ομάδα μεγαλώνει. Οι νέοι παίκτες συνηθίζουν το ευρωπαϊκό επίπεδο. Ανυπομονώ πραγματικά για αυτή τη νέα πρόκληση και αυτή τη νέα σεζόν».

Για τους τραυματισμούς που αντιμετώπισε πέρσι: «Δεν γίνεται να είναι χειρότερα από πέρυσι όσον αφορά τους τραυματισμούς, ας μην ξεχνάμε το ξύλο. Ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά. Όλοι ξέρουν ήδη τι συνέβη. Είμαστε σαφείς ότι σε μια τόσο μεγάλη σεζόν με τόσα πολλά παιχνίδια, θα υπάρξουν τραυματισμοί. Είναι μέρος του αθλήματός μας, της ζωής μας. Αλλά ας ελπίσουμε ότι δεν θα διαρκέσουν τόσο πολύ».

Για την ήττα στον ημιτελικό του Καταλανικού Κυπέλλου μετά από 18 χρόνια: «Στο τέλος, είναι η προετοιμασία. Το προσεγγίζουμε με φιλοδοξία, αλλά εξακολουθεί να είναι ένας αγώνας προετοιμασίας. Θέλαμε να παίξουμε σε αυτόν τον τελικό, αλλά νομίζω ότι η Mπανταλόνα έπαιξε καλύτερο παιχνίδι από εμάς και πρέπει να το αποδεχτούμε. Και αυτό είναι όλο. Δεν θέλω να αρχίσω να βρίσκω δικαιολογίες, αλλά ήταν ο πρώτος αγώνας της σεζόν με δώδεκα έμπειρους παίκτες».

Για τους στόχους της φετινής σεζόν: «Η Μπάρτσα πρέπει πάντα να κερδίζει τίτλους. Γνωρίζουμε, τόσο όσοι είμαστε εδώ τρία χρόνια όσο και όσοι είναι καινούργιοι στην ομάδα, ότι τα τελευταία δύο χρόνια ήταν πολύ δύσκολα για τον σύλλογο και πόσο σημαντικό θα ήταν να κερδίσουμε έναν τίτλο. Νομίζω ότι έχουμε την ομάδα και την ικανότητα να παλέψουμε για τίτλους. Αν κάνουμε τα σωστά βήματα και πετύχουμε την ανάπτυξη που έχουμε στο μυαλό μας, νομίζω ότι θα είναι μια καλή χρονιά για την Μπάρτσα».

Για την πρεμιέρα στην Εuroleague με τη Χάποελ Τελ Αβίβ: «Είναι λίγο περίεργο. Έχουν δυναμώσει πολύ καλά και έχουν υπογράψει τον Βασίλιε Μίσιτς ως σταρ παίκτη για την ομάδα. Θα είναι ένα διαφορετικό σκηνικό. Δεν ξέρω αν θα υπάρχουν οπαδοί ή όχι. Είναι ένας σημαντικός αγώνας γιατί θέλουμε να ξεκινήσουμε με νίκη. Η φιλοδοξία μας πρέπει να είναι να τερματίσουμε στην κορυφή και στις δύο διοργανώσεις».