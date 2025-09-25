Λιόλιος: «Η θέλησή μας είναι να μείνει ο Σπανούλης, αλλά πρέπει να διευθετηθούν κάποια θέματα» (vid)

Ο Βαγγέλης Λιόλιος σε δηλώσεις του μίλησε για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου της Εθνικής στο Eurobasket και το μέλλον του Βασίλη Σπανούλη στη Γαλανόλευκη.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στην ΕΡΤ:

Την αναμονή για το μετάλλιο: «Το περιμέναμε σίγουρα, οι παίκτες, ο προπονητής, όλο το staff. Το σημαντικό βέβαια δεν είναι να το θέλεις, αλλά να το κάνεις πράξη. 16 χρόνια ήταν πολλά. Ίσως καμιά φορά είναι καλύτεροι ότι οι οιωνοί δεν είναι μαζί σου. Συσπειρώνει την ομάδα, της δίνει κίνητρο και τα δίνει όλα».

Για την παρουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο: «O Γιάννης ήταν πάντα κοντά στην Εθνική, εκτός αν είχε κάποιο πολύ σοβαρό πρόβλημα τραυματισμού. Είναι γεγονός ότι ο κάθε παίκτης, όσο ψηλά κι αν φτάσει, αυτό που τον καταξιώνει στη συνείδηση του κόσμου είναι η επιτυχία με την Εθνική. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα: Ο Μέσι είναι ένας τρομακτικός ποδοσφαιριστής, αλλά αυτό που έκανε με την Εθνική, τον απογείωσε και τον καταξίωσε στη συνείδηση του έθνους. Ο Γιάννης αυτό το είπε ξεκάθαρα και το ένιωσε κιόλας. Δεν το είπε τυπικά, αλλά ουσιαστικά και το πάλευε κιόλας. Αυτό ίσχυε και για τα υπόλοιπα παιδιά».

Το εάν θα συνεχίσει στην Εθνική ο Γιάννης και τη δήλωσή του για Σπανούλη: «Εγώ είμαι σίγουρος ότι θα συνεχίσει. Αυτό που έχω να πω και το λέω υπεύθυνα, είναι ότι ο Γιάννης εφόσον είναι υγιής θα είναι πάντα δίπλα στην Εθνική ομάδα. Όταν λέω πάντα, εννοώ πάντα. Η θέληση η δική μας για τον Βασίλη Σπανούλη είναι να συνεχίσει στην Εθνική Ελλάδας, αλλά πρέπει να διευθετηθούν κάποια θέματα. Πάντα, ό,τι κι αν κάνεις υπάρχουν κάποια αντικειμενικά θέματα.

Όσον αφορά τα συμβόλαια, εγώ είμαι υπέρ των επαφών-επικοινωνιών και τα συμβόλαια είναι λίγο τυπικό κομμάτι. Σημασία έχει να θέλουν πολύ και τα δύο μέλη για να συνεχιστεί η συνεργασία. Νομίζω ότι ο Βασίλης είναι ένας άνθρωπος, προπονητής, παλιότερα παίκτης, ο οποίος είναι δεμένος με την Εθνική. Το έλεγα πάντα ότι μέσα στις φλέβες του κυλά Ελλάδα και Εθνική. Από την άλλη όμως είναι ένας επαγγελματίας προπονητής, ο οποίος έχει διάφορες υποχρεώσεις και πρέπει να δούμε πώς αυτά θα μπορούν να ταιριάξουν για το καλό όλων».

Για την επιλογή Σπανούλη σε μικρή ηλικία: «Ο Βασίλης Σπανούλης ήταν στο μυαλό μου από την πρώτη ημέρα που ήρθα στην Ομοσπονδία. Μαζί με τον Δημήτρη Ιτούδη ήταν οι δύο που είχα στο μυαλό μου πάντα. Για διάφορους διαδικαστικούς λόγους δεν είχαμε κάνει τη συνεργασία, αλλά πάντα υπήρχε στο μυαλό μου και στο δικό του και έτσι ήρθε η συνεργασία δύο χρόνια αργότερα. Εγώ ένιωθα πάρα πολύ σίγουρος για αυτό το οποίο προσφέρει, για την πορεία του ως προπονητής, η οποία πιστεύω ότι θα είναι καλύτερη από εκείνη που είχε ως παίκτης».

Για το εάν θα κοουτσάρει στα Παράθυρα: «Θα κοουτσάρει εφόσον συμφωνήσουμε εκεί που είναι εφικτό για το καλύτερο της εθνικής ομάδας».

Για το εάν θα συνεχίσουν Σλούκας και Παπανικολάου: «Ας μην προτρέχουμε. Πρώτα από όλα να εξηγήσω ότι όλοι χαιρόμαστε για αυτό που κατάφεραν. Σλούκας και Παπανικολάου, μαζί με τον Γιάννη ήταν οι πυραμίδες μας. Και φυσικά ο Βασίλης Σπανούλης που τους έδεσε σαν ομάδα και τους έδωσε αυτό το όραμα. Η δύναμη σε μια ομάδα είναι ο παίκτης και το πόσο εμπνέεται από από τον προπονητή. Αυτή η επιτυχία που την περιμέναμε 16 χρόνια δίνει άλλη διάθεση και άλλο μυαλό σε όλους μας. Γιατί να μην συνεχίσουν; Έκαναν και οι δύο εξαιρετικό τουρνουά. Και εγώ πιστεύω αυτό που είχε πει ο Παπανικολάου, ότι από την Εθνική δεν σταματάς, σε σταματάει».