«Ο Γιόκιτς δεν θέλει να αποχωρήσει από τους Νάγκετς»

Mπορεί ο Νίκολα Γιόκιτς να μην υπέγραψε την τριετή επέκταση με τους Νάγκετς, αλλά όπως φαίνεται δεν έχει στο μυαλό του να αποχωρήσει από την ομάδα του Ντένβερ.

Όπως αναφέρει το «The Ringer», μπορεί ο Σέρβος σούπερ σταρ το φετινό καλοκαίρι να μην υπέγραψε την επέκταση του συμβολαίου του, που λήγει το 2027, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως θα αποχωρήσει από τους Νάγκετς.

Ο Γιόκιτς σε δύο χρόνια από τώρα θα μπορεί να διαπραγματευτεί με όποια ομάδα επιθυμεί, κάτι που προφανώς κι άνοιξε την όρεξη σε πολλούς στο ΝΒΑ, με τον «Τζόκερ» να έχει τον στόχο του.

Ποιος είναι αυτός; Μα φυσικά το οικονομικό, με τον Γιόκιτς να μπορεί το επόμενο καλοκαίρι να πάρει επέκταση συμβολαίου για ακόμα 4 χρόνια με περίπου 300 εκατ. δολάρια.