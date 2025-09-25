Πρόγραμμα και μεταδόσεις του Super Cup 2025

Και φέτος στη Ρόδο. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

H εκκίνηση της σεζόν για το επαγγελματικό μπάσκετ θα γίνει για 6η χρονιά με τον θεσμό του Super Cup και για 4η σερί στο «σμαραγδένιο νησί», στη Ρόδο.

Οι Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Προμηθέας και για «παρθενική» φορά στην ιστορία της, η Καρδίτσα θα διεκδικήσουν στο κλειστό γήπεδο της Καλλιθέας τον πρώτο τίτλο της αγωνιστικής χρονιάς για το επαγγελματικό μπάσκετ.

Όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ2.

Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου

17:00 ΑΕΚ – Προμηθέας Βίκος Cola

20:30 Ολυμπιακός – Καρδίτσα ΙΑΠΩΝΙΚΗ

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου

20:00 Τελικός

Μιντιάρχης