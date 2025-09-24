Αποκλεισμός από το EuroCup γυναικών για Παναθλητικό και ΠΑΣ Γιάννινα

Πρόωρα τελείωσε το ευρωπαϊκό ταξίδι για τις γυναικείες ομάδες μπάσκετ του Παναθλητικού και τους ΠΑΣ Γιάννινα, που ηττήθηκαν από Ντιναμό Σάσαρι και Γκερνίκα Μπιθκάια αντίστοιχα.

Ο Παναθλητικός Συκεών, γνώρισε δεύτερη ήττα από την Ντιναμό Σάσαρι στην Ιταλία, στη μεταξύ τους ρεβάνς για τα προκριματικά του EuroCup Γυναικών.

Η ελληνική ομάδα ηττήθηκε με 66-62 και σε συνδυασμό με την εντός έδρας απώλεια (56-72) στο Nick Galis Hall είδε το εισιτήριο για τη φάση των ομίλων της διοργάνωσης να περνάει στα χέρια των Ιταλίδων.

Η αδυναμία στο τρίποντο (3/16) και η κάκιστη τρίτη περίοδος, όταν κόλλησε στους 6 πόντους, εκτροχίασαν τον Παναθλητικό που βρέθηκε στο -16 (55-39) στο 30΄ και παρά την υπερπροσπάθεια του τέταρτου δεκαλέπτου, δεν είχε τον χρόνο για την ανατροπή και την κάλυψη της διαφοράς της ήττα (-16) από τον πρώτο αγώνα...

Από τον Παναθλητικό πάλεψε η ΚεΣούναν Τζέιμς με 14 πόντους και 9 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 23-16, 43-33, 55-39, 66-62

Ο ΠΑΣ Γιάννινα συνετρίβη από την Γκερνίκα Μπιθκάια και επί ισπανικού εδάφους και έχασε το... τρένο της πρόκρισης στη φάση των ομίλων του EuroCup Γυναικών.

Η ελληνική ομάδα «έπεσε» με το τελικό 94-61 στον δεύτερο μεταξύ τους αγώνα στα προκριματικά και σε συνδυασμό με την ήττα του πρώτου αγώνα (57-90) είπε «αντίο» στη διοργάνωση.

Τα λάθη (19) και η αδυναμία της άμυνας να περιορίσει την παραγωγικότητα της Γκερνίκα, έβαλαν από νωρίς σε μειονεκτική θέση τον ΠΑΣ Γιάννινα, που πήρε τον δρόμο προς τα αποδυτήρια στο -16 (51-35) και στην τρίτη περίοδο έχασε εντελώς την επαφή με την ισπανική ομάδα (70-47 στο 30΄)...

Η αρχηγός Ντίνα Σαρηγιαννίδου προσπάθησε με 16 πόντους, όσους είχαν από τις νικήτριες οι Μάσα Γιάνκοβιτς και Σάρα Πολέρος.

Τα δεκάλεπτα: 23-12, 51-35, 70-47, 94-61