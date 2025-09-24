Η Φενέρμπαχτσε επικράτησε σε ματς-θρίλερ της Μπεσίκτας στον τελικό του τουρκικού Σούπερ Καπ κι έφτασε στην κατάκτηση του πρώτου τίτλου της νέας σεζόν (85-83).

Το παιχνίδι θύμισε περισσότερο τελικούς πρωταθλήματος παρά το πρώτο επίσημο της σεζόν, με τον κορυφαίο της Μπεσίκτας Ντότσον να δέχεται τάπα σε τρίποντο νίκης από τον Νίκολο Μέλι στα 0,7" και την κούπα να πηγαίνει στη Φενέρ.

Πρώτος σκόρερ για την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους ήταν ο Ντέβον Χολ, που είχε 23 πόντους (4/6 τριπ.), με τον Ουέιντ Μπόλντγουιν να προσθέτει άλλους 20 και τον Μίκαελ Γιάντουνεν 19 (4/5 τριπ.).

Υπενθυμίζουμε πως ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς αποχώρησε από την αναμέτρηση με στομαχικές διαταραχές.

Από την πλευρά της Μπεσίκτας, πρωταγωνιστής ήταν ο Ντέβον Ντότσον με 25 πόντους, με τον Βιτόρια Μπράουν να προσθέτει άλλους 16 και τον Τζόνα Μάθιους 11.

Τα δεκάλεπτα: 25-13, 43-34, 67-50, 85-83