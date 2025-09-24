Η πρόβλεψη του Μπλόσομγκεϊμ: Πρώτος στην κανονική διάρκεια ο Παναθηναϊκός, τρίτος ο Ολυμπιακός (vid)

Ο Τζαρόν Μπλόσομγκεϊμ έκανε τη δική του πρόβλεψη για την κατάταξη της regular season της Euroleague τη νέα σεζόν.

Η νέα σεζόν της Euroleague πλησιάζει και σε βίντεο της διοργανώτριας αρχής ο Τζαρόν Μπλόσομγκεϊμ έκανε τη δική του πρόβλεψη για την κατάταξη της κανονικής διάρκειας.

Ο αστέρας της Μονακό τοποθέτησε στην πρώτη θέση τον Παναθηναϊκό AKTOR και ύστερα την ομάδα του. Τρίτο έβαλε τον Ολυμπιακό, με τις Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα να συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα.

Ακολουθούν οι Φενερμπαχτσέ, Αναντολού Εφές, Ερυθρός Αστέρας, Χάποελ Τελ Αβίβ και Παρτιζάν για την δεκάδα. 11η επέλεξε την Βαλένθια, με την Ντουμπάι BC και την Ζαλγκίρις Κάουνας να είναι 12 και 13η αντίστοιχα. Αρμάνι Μιλάνο και Μπάγερν Μονάχου ολοκληρώνουν την δεκαπεντάδα, με την Μακάμπι Τελ Αβίβ να είναι 16η. Στον... πάτο του βαθμολογικού πίνακα έβαλε τις Βίρτους Μπολόνια (18η), Παρί (19η) και Βιλερμπάν (20η).

Αναλυτικά:

1) Παναθηναϊκός AKTOR

2) Μονακό

3) Ολυμπιακός

4) Ρεάλ Μαδρίτης

5) Μπαρτσελόνα

6) Φενερμπαχτσέ

7) Αναντολού Εφές

8) Ερυθρός Αστέρας

9) Χάποελ Τελ Αβίβ

10) Παρτιζάν

11) Βαλένθια

12) Ντουμπάι BC

13) Ζαλγκίρις Κάουνας

14) Αρμάνι Μιλάνο

15) Μπάγερν Μονάχου

16) Μακάμπι Τελ Αβίβ

17) Μπασκόνια

18) Βίρτους Μπολόνια

19) Παρί

20) Βιλερμπάν

