Η DTKV η τρίτη αντίπαλος του Ολυμπιακού στην Euroleague

Η DTKV θα είναι η τρίτη αντίπαλος του Ολυμπιακού στον Γ' όμιλο της Euroleague.

Η ουγγρική ομάδα επικράτησε της Λούμπλιν με στο δεύτερο παιχνίδι με 77-59 και κάλυψε τη διαφορά του πρώτου ματς (70-67), παίρνοντας την πρόκριση για τους ομίλους της Euroleague.

Υπενθυμίζουμε πως ο Ολυμπιακός, πέρα από την DTKV, θα αντιμετωπίσει και τις Φενέρμπαχτσε και Βαλένθια.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

1η Αγωνιστική (8 Οκτωβρίου 2025)

Βαλένθια - Ολυμπιακός

2η Αγωνιστική (15 Οκτωβρίου 2025)

Ολυμπιακός - DVTK

3η Αγωνιστική (22 Οκτωβρίου 2025)

Φενέρμπαχτσε - Ολυμπιακός

4η Αγωνιστική (29 Οκτωβρίου 2025)

Ολυμπιακός - Βαλένθια

5η Αγωνιστική- (4 Νοεμβρίου 2025)

DVTK - Ολυμπιακός

6η Αγωνιστική (26 Νοεμβρίου 2025)