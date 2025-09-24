Η DTKV η τρίτη αντίπαλος του Ολυμπιακού στην Euroleague

Η ουγγρική ομάδα επικράτησε της Λούμπλιν με στο δεύτερο παιχνίδι με 77-59 και κάλυψε τη διαφορά του πρώτου ματς (70-67), παίρνοντας την πρόκριση για τους ομίλους της Euroleague.
Υπενθυμίζουμε πως ο Ολυμπιακός, πέρα από την DTKV, θα αντιμετωπίσει και τις Φενέρμπαχτσε και Βαλένθια.
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
1η Αγωνιστική (8 Οκτωβρίου 2025)
- Βαλένθια - Ολυμπιακός
2η Αγωνιστική (15 Οκτωβρίου 2025)
- Ολυμπιακός - DVTK
3η Αγωνιστική (22 Οκτωβρίου 2025)
- Φενέρμπαχτσε - Ολυμπιακός
4η Αγωνιστική (29 Οκτωβρίου 2025)
- Ολυμπιακός - Βαλένθια
5η Αγωνιστική- (4 Νοεμβρίου 2025)
- DVTK - Ολυμπιακός
6η Αγωνιστική (26 Νοεμβρίου 2025)
- Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε