Σπουδαία κίνηση για ΦΕΑ: Πήρε τον Νίκο Πέττα!

Μεγάλη μεταγραφή για την ΦΕΑ καθώς η ομάδα της Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας ανακοίνωσε την απόκτηση του Νίκου Πέττα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Βόμβα εμπειρίας στην ΦΕΑ...

Ο ΑΡΧΙΣΚΟΡΕΡ ΝΙΚΟΣ ΠΕΤΤΑΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΓΡΑΨΕΙ ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ!!!

Η Διοίκηση της ΦΕΑ είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τη σπουδαία μεταγραφή του Νίκου Πέττα! Ο γεννημένος στις 28 Φεβρουαρίου 1981 γκαρντ, με ύψος 1,95μ., θα αγωνίζεται με την “κυανόλευκη” φανέλα μας και το νούμερο #9, αποτελώντας την μεγαλύτερη μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου.

Πρόκειται για έναν αθλητή με τεράστια εμπειρία και αδιαμφισβήτητη ποιότητα, που έρχεται να ενισχύσει ουσιαστικά το σύνολο που χτίζει ο κόουτς Κώστας Μπασέας στο απαιτητικό πρωτάθλημα της Α’ ΕΣΚΑ. Παράλληλα, με την προσωπικότητα και τη διαδρομή του, θα αποτελέσει πηγή έμπνευσης και πρότυπο για τους νεαρούς αθλητές της ομάδας μας.

Ο Πέττας έχει ήδη γράψει τη δική του ιστορία στις εθνικές κατηγορίες. Πρώτος σκόρερ της Α2 το 2014 και τέσσερις φορές πρώτος σκόρερ στη Β’ Εθνική (2013, 2015, 2017, 2019), ενώ το 2019 με τη φανέλα του Εθνικού μέτρησε 23,6 πόντους μέσο όρο και 35 εύστοχα τρίποντα σε 20 αγώνες.

Ο κόουτς Κώστας Μπασέας βλέπει στο πρόσωπό του έναν παίκτη που γνωρίζει καλά από πρωταθλητισμό, με τον ίδιο να αναλαμβάνει παράλληλα και τον ρόλο του ηγέτη – καθοδηγητή για τα νέα παιδιά της ΦΕΑ.

Η μπασκετική του πορεία ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία στις ακαδημίες του Ολυμπιακού Πειραιώς, όπου το 1997 υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο σε ηλικία μόλις 16 ετών. Στις 18/10/1997 βρέθηκε στο Παλαί ντε Μπερσί στο Παρίσι στη Γαλλία, όταν οι “ερυθρόλευκοι” αντιμετώπισαν τους Chicago Bulls του Μάικλ Τζόρνταν στο “McDonald’s Championship”, λίγους μήνες μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας στην Ρώμη.

Αγωνίστηκε με τη φανέλα του Ολυμπιακού τις σεζόν 1997–98, 1999–00 και 2000–01, έχοντας την καθοδήγηση των αείμνηστων Ντούσαν Ίβκοβιτς και Γιάννη Ιωαννίδη. Όπως έχει δηλώσει, εκείνη η εποχή του χάρισε «μοναδικές και ανεπανάληπτες εμπειρίες».

Στην πλούσια διαδρομή του, ο Πέττας φόρεσε τις φανέλες κορυφαίων ομάδων: Απόλλωνα Πάτρας, Ηρακλείου, Αιγάλεω, Ολυμπιάδας Πατρών, Τρικάλων, Κοροίβου, Δόξας Λευκάδας, Ψυχικού, Προμηθέα Πατρών, Διαγόρα Δρυοπιδέων, Ιωνικού ΝΦ, Εθνικού και Μίλωνα. Με πολλούς εξ αυτών κατέγραψε ανόδους και διακρίσεις.

Επιπλέον, έχει πλούσια παρουσία με τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας (U16, U18, U19, U20), κατακτώντας την 3η θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U18 στη Βουλγαρία.

Σύσσωμη η μπασκετική οικογένεια της ΦΕΑ καλωσορίζει τον Νίκο Πέττα και του εύχεται υγεία, δύναμη και πολλές επιτυχίες σε αυτό το νέο κεφάλαιο της καριέρας του!».